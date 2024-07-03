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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 14:53
Цитата:
Там если внимательно смотреть, всё на двух языках, кроме самого товара, но я ещё раз повторюсь в Законе не прописано, что именно должно быть на двух языках, чек должен быть на двух, языках всё это пока естественно, депутаты которых мы якобы выбираем своего не упустят и бяку нам обязательно подложат
Добринцофф:
казахском.Вы можете себе представить чек из продуктового супермаркета с 20-30 наименованиями в котором только оглавление буде на казахском,
казахском.Вы можете себе представить чек из продуктового супермаркета с 20-30 наименованиями в котором только оглавление буде на казахском,
Там если внимательно смотреть, всё на двух языках, кроме самого товара, но я ещё раз повторюсь в Законе не прописано, что именно должно быть на двух языках, чек должен быть на двух, языках всё это пока естественно, депутаты которых мы якобы выбираем своего не упустят и бяку нам обязательно подложат
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 14:57
Цитата:
Так это самое главное, наверное всё-таки покупателю интересно прочитать, что он купил на казахском языке , ну а если по законодательству достаточно сделать шапку на казахском языке то проблемы вообще нету никакой.
saba:
Там если внимательно смотреть, всё на двух языках, кроме самого товара,
Там если внимательно смотреть, всё на двух языках, кроме самого товара,
Так это самое главное, наверное всё-таки покупателю интересно прочитать, что он купил на казахском языке , ну а если по законодательству достаточно сделать шапку на казахском языке то проблемы вообще нету никакой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 15:02
Цитата:
Вот и я про то же, а большинство покупателей вообще чек не читают, сверяют только цифры, а они у нас, как и во всем мире арабские, казахских или русских цифр ещё не придумали, повод депутатам задуматься
Добринцофф:
, ну а если по законодательству достаточно сделать шапку на казахском языке то проблемы вообще
, ну а если по законодательству достаточно сделать шапку на казахском языке то проблемы вообще
Вот и я про то же, а большинство покупателей вообще чек не читают, сверяют только цифры, а они у нас, как и во всем мире арабские, казахских или русских цифр ещё не придумали, повод депутатам задуматься
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16171
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 15:03
Цитата:
Добринцов сказал если введут два чека он уедет) потому и ответил ему также как и Максу Цитата:
Ну ты внимательно читай
Чтобы оскорблениями не бросаться
Комерсы сейчас активно просят наличкой платить чтобы по электронному платежу процент не снимали
Сколько раз сталкивался уже
Тупо прячут терминал типа его нет и просят пойти снять деньги с банкомата
Грозишь налоговой тут же кислая рожа достает терминал
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживать
Чё такова да? Цитата:
Нет не найду
Приведу налоговика и лавочка прикроется Цитата:
Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты карты
Тот же добринцов будет возмущаться что он базу наименований найти не смог, у него времени не было итд
Видно же главное причину найти
111:
Уже Добринцова отправил куда то из Казахстана, хотя тот спокойно живет и работает в своей Затобыловке.
Уже Добринцова отправил куда то из Казахстана, хотя тот спокойно живет и работает в своей Затобыловке.
Добринцов сказал если введут два чека он уедет) потому и ответил ему также как и Максу Цитата:
Добринцофф:
Глупый ты ,электронные платежи я например принимаю,не потому что за отказ штраф прилетит,а потому что надо быть полным идиотом,что бы отказываться от денег с которыми пришел покупатель.
Глупый ты ,электронные платежи я например принимаю,не потому что за отказ штраф прилетит,а потому что надо быть полным идиотом,что бы отказываться от денег с которыми пришел покупатель.
Ну ты внимательно читай
Чтобы оскорблениями не бросаться
Комерсы сейчас активно просят наличкой платить чтобы по электронному платежу процент не снимали
Сколько раз сталкивался уже
Тупо прячут терминал типа его нет и просят пойти снять деньги с банкомата
Грозишь налоговой тут же кислая рожа достает терминал
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживать
Чё такова да? Цитата:
Добринцофф:
Это на складской крупные оптовики могут позволить себе работать только за наличку,поэтому у них и цены самые вкусные и там без вариантов всё равно найдешь наличку и купишь.
Это на складской крупные оптовики могут позволить себе работать только за наличку,поэтому у них и цены самые вкусные и там без вариантов всё равно найдешь наличку и купишь.
Нет не найду
Приведу налоговика и лавочка прикроется Цитата:
saba:
Чек на двух языках? Да больше ничего не требуется
Чек на двух языках? Да больше ничего не требуется
Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты карты
Тот же добринцов будет возмущаться что он базу наименований найти не смог, у него времени не было итд
Видно же главное причину найти
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 15:22
Цитата:
Можно все при прохождения таможенного контроля оформить на двух языках и тогда г-н Добринцов не будет париться от слова совсем, в сопроводительных документах будет всё на двух языках. Кстати большинство товаров, в том числе и из России уже с завода идут на нескольких языках, русском, казахском, армянском и т.д. Проблема выеденного яица не стоит, Максаф бучу поднял из за ценников 92 или 93 года, время изменилось, всё теперь по другому, а Максаф хочет жить реалиями прошлого
abaika95:
наименова
наименова
Можно все при прохождения таможенного контроля оформить на двух языках и тогда г-н Добринцов не будет париться от слова совсем, в сопроводительных документах будет всё на двух языках. Кстати большинство товаров, в том числе и из России уже с завода идут на нескольких языках, русском, казахском, армянском и т.д. Проблема выеденного яица не стоит, Максаф бучу поднял из за ценников 92 или 93 года, время изменилось, всё теперь по другому, а Максаф хочет жить реалиями прошлого
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 17:36
Цитата:
[Исправлено: Карачун, 03.07.2024 - 18:37]
saba: Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лицаИх самих не тошнит от этих приседаний, ужимок и прыжков? Как тут не вспомнить обезьяну с очками?
[Исправлено: Карачун, 03.07.2024 - 18:37]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 17:54
Цитата:
Да. Это должно быть личным делом частного предпринимателя как ему вести бизнес. Все что он должен быть "обязан" - это платить налоги и соблюдать правила общественной безопасности. А вот этот ср..ый социализм те нищие 70 лет пытались построить, и как вижу ни они ни их потомки до сих пор не "вкуривают" что сначала страна становится богатой а потом уже в ней естественным путем социалистические элементы появляются сами собой. В любых других вариантах получается...то, что можно разглядеть из любого местного окна, если глаза открыть конечно.
abaika95:
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживать Чё такова да?
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживать Чё такова да?
Да. Это должно быть личным делом частного предпринимателя как ему вести бизнес. Все что он должен быть "обязан" - это платить налоги и соблюдать правила общественной безопасности. А вот этот ср..ый социализм те нищие 70 лет пытались построить, и как вижу ни они ни их потомки до сих пор не "вкуривают" что сначала страна становится богатой а потом уже в ней естественным путем социалистические элементы появляются сами собой. В любых других вариантах получается...то, что можно разглядеть из любого местного окна, если глаза открыть конечно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 17:59
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39246
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:01
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:06
Цитата:
ты уж если пишешь мои цитаты то копируй полностью.
Я сказал ,что только чеками дело не закончиться и казахский язык постепенно будет везде,а так как я его не знаю и учить не собираюсь,то придётся уезжать.
abaika95:
Добринцов сказал если введут два чека он уедет)
Добринцов сказал если введут два чека он уедет)
ты уж если пишешь мои цитаты то копируй полностью.
Я сказал ,что только чеками дело не закончиться и казахский язык постепенно будет везде,а так как я его не знаю и учить не собираюсь,то придётся уезжать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:13
Цитата:
Абайка, согласен на такие чеки? Где шапка переведена, реквизиты переведены, а все наименования только на русском? Саба говорит, что по закону - укладывается
saba:
Кстати в истории с чеком, специально узнавал, тот чек который я выложил с помощью Виталия, спасибо ему большое, укладывается в рамки законодательства РК, пока новое что то не придумали
Кстати в истории с чеком, специально узнавал, тот чек который я выложил с помощью Виталия, спасибо ему большое, укладывается в рамки законодательства РК, пока новое что то не придумали
Абайка, согласен на такие чеки? Где шапка переведена, реквизиты переведены, а все наименования только на русском? Саба говорит, что по закону - укладывается
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:21
Цитата:
Уже обсуждали. Нет, не может себе представить. ЗП не позволяет
Добринцофф:
У вас в чеке только стандартная шапка на казахском.Вы можете себе представить чек из продуктового супермаркета с 20-30 наименованиями в котором только оглавление буде на казахском,а все остальное на русском?Ну вы и в самом деле считаете,что это правильно?
У вас в чеке только стандартная шапка на казахском.Вы можете себе представить чек из продуктового супермаркета с 20-30 наименованиями в котором только оглавление буде на казахском,а все остальное на русском?Ну вы и в самом деле считаете,что это правильно?
Уже обсуждали. Нет, не может себе представить. ЗП не позволяет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:22
Цитата:
Я внимательно прочитал,не знаю на каких базарах ты закупаешься,но в приличных магазинах без проблем предложат любой вариант оплаты,если сомневаешься приезжай ко мне проверишь.
Цитата:
А что на дворе 90 годы?
Сейчас супермаркеты,магазины ,друг на друге стоят,так что покупателю есть куда деваться.
abaika95:
Ну ты внимательно читай
Ну ты внимательно читай
Я внимательно прочитал,не знаю на каких базарах ты закупаешься,но в приличных магазинах без проблем предложат любой вариант оплаты,если сомневаешься приезжай ко мне проверишь.
Цитата:
abaika95:
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться?
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться?
А что на дворе 90 годы?
Сейчас супермаркеты,магазины ,друг на друге стоят,так что покупателю есть куда деваться.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:28
Цитата:
Лавочка закроется для тебя,если ты идёшь на принцип то продавец может пойти на принцип,тебя обслужат по безналу с конским ценником,последний раз,а в следующий раз скажут, что товара нет либо есть но по таким ценам, что дешевле будет в супере купить.
abaika95:
Нет не найду Приведу налоговика и лавочка прикроется
Нет не найду Приведу налоговика и лавочка прикроется
Лавочка закроется для тебя,если ты идёшь на принцип то продавец может пойти на принцип,тебя обслужат по безналу с конским ценником,последний раз,а в следующий раз скажут, что товара нет либо есть но по таким ценам, что дешевле будет в супере купить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 18:32
Цитата:
Может быть проблему решит ИИ,прилетает на почту чек и кнопочка с выбором языка,на каком тебе удобно на таком и читай.
abaika95:
Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты карты
Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты карты
Может быть проблему решит ИИ,прилетает на почту чек и кнопочка с выбором языка,на каком тебе удобно на таком и читай.
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