Отправлено: - 15:03

111:

Уже Добринцова отправил куда то из Казахстана, хотя тот спокойно живет и работает в своей Затобыловке.

Добринцофф:

Глупый ты ,электронные платежи я например принимаю,не потому что за отказ штраф прилетит,а потому что надо быть полным идиотом,что бы отказываться от денег с которыми пришел покупатель.

Добринцофф:

Это на складской крупные оптовики могут позволить себе работать только за наличку,поэтому у них и цены самые вкусные и там без вариантов всё равно найдешь наличку и купишь.

saba:

Чек на двух языках? Да больше ничего не требуется

Цитата:Добринцов сказал если введут два чека он уедет) потому и ответил ему также как и Максу Цитата:Ну ты внимательно читайЧтобы оскорблениями не бросатьсяКомерсы сейчас активно просят наличкой платить чтобы по электронному платежу процент не снималиСколько раз сталкивался ужеТупо прячут терминал типа его нет и просят пойти снять деньги с банкоматаГрозишь налоговой тут же кислая рожа достает терминалВам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживатьЧё такова да? Цитата:Нет не найдуПриведу налоговика и лавочка прикроется Цитата:Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты картыТот же добринцов будет возмущаться что он базу наименований найти не смог, у него времени не было итдВидно же главное причину найти