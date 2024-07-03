Отправлено: - 15:30

saba:

Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лица

Цитата:а если глав государств несколько, оставить ранее встреченного? что говорит протокол в данном случае?