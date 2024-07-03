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≡  Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49517
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. При этом Владимир Путин в областной центр не приехал.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1415
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:20
#15
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Цитата:
mks2703:
если не будет России

Когда этот бред уже исчезнет из голов адекватных людей.. Поверьте,все хотят жить мирно,не воевать и не оставлять 10% от страны. Ну что за ватное мышление.. Ужас.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5265
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:26
#16
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Цитата:
mks2703:
Как говорили западные говоруны, на

Как вы падки на пропаганду! Не раз говорил у Китая философия другая, за всю историю не было примеров когда Китай захватывал кого-то, его захватывали и не раз, только захватчики в итоге китайцами становились
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:28
#17
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Цитата:
mks2703:
Но если не будет России, некотор

Хм..
Когда Советский Союз боролся с фашистами, немецкими, хоть кто то ставил вопрос, чтобы не было Германии?
Боролись со всеми немцами или с фашизмом?
Ты стал на форуме мастером перевёртышем что ли?
Кто хочет чтоб не было России?
Если преступников всех пересажать и перестрелять российских или наших что, Россия или тот же Казахстан исчезнет что ли?
Или тебе жаль преступников?
Но страна причем?
С той же Германией СССР начал партнерские отношения, с ФРГ,.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5265
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:30
#18
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Цитата:
Сабыр:
Поверьте,все хотят жить мирно,не воевать

Видимо всё таки не все,22.02.24 ни о чем не говорит? Ровно в 5 часов утра вооруженные силы одной страны пересекли границы другой и это в 21 веке! Наверное варвары заблудились во времени!
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1505
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:30
#19
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Цитата:
saba:
Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лица

а если глав государств несколько, оставить ранее встреченного? что говорит протокол в данном случае?
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1415
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:35
#20
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Цитата:
saba:
22.02.24 ни о чем не говорит

Да мне то говорит,а этому "дорогому" гостю из РФ это ни о чём не говорит. Амбиции-они такие. А людишки,эти холопы,пусть в скрепы верят и бошки свои оставляют на чужой земле.
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