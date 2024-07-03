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«Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в младшие русскоязычные группы детсадов, рассказали в отделе образования Костаная
«Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в младшие русскоязычные группы детсадов, рассказали в отделе образования Костаная
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