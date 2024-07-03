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Сегодня многие русскоязычные родители, понимая важность знания государственного языка, отдают своих детей в группы с казахским языком обучения. Об этом свидетельствует тот факт, что количество детей некоренной национальности в детсадах с казахским языком обучения год от года увеличивается, - пишет руководитель отдела образования.

Цитата:Полная херня) и ложный вывод причинно-следственной связиРусские дети идут в казахские группы потомучто русские группы забиты КАЗАХСКИМИ ДЕТЬМИ чьи родители хотят чтобы их дети знали два языка.Русские же дети в казахских группах сидят от безвыходности.Знаю лично, общаюсь с русскими родителями чьи дети в казахские группы ходят и стоят в очереди на русскую группу.Основная критика это то что ВНИМАНИЕ сейчасВ казахской группе с детьми говорят на ломаном русском так как преобладающее число детей там русские (казахский минимизирован)А в русской группе с детьми общаются на ломаном казахском чтобы хоть как-то найти общий язык.В итоге ни там ни там нет КПД от нахождения в языковых группахТот же момент что родители не могут найти общий язык с воспитателямиБред и чушь получиласьМое мнение необходимы только ОБЩИЕ группы с двуязычным обучением детейЧтобы и казахоязычные и русскоязычные дети были вместеИ воспитатели могли вести урок и на русском и на казахском языкеТогда будет результатА до этого момента дети находятся там бесполезно