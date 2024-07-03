НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в младшие русскоязычные группы детсадов, рассказали в отделе образования Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49517
«Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в младшие русскоязычные группы детсадов, рассказали в отделе образования Костаная
Отправлено: 03.07.24 - 13:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце мая «НГ» сообщала о том, что костанайцы жалуются на сокращение количества русскоязычных групп в детсадах. В отделе образования нас заверили, что в этом году набор в такие группы ведется, но на вопрос так и не ответили. Поэтому мы отправили запрос.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16171
Re: «Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в...
Отправлено: 03.07.24 - 13:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня многие русскоязычные родители, понимая важность знания государственного языка, отдают своих детей в группы с казахским языком обучения. Об этом свидетельствует тот факт, что количество детей некоренной национальности в детсадах с казахским языком обучения год от года увеличивается, - пишет руководитель отдела образования. 



Полная херня) и ложный вывод причинно-следственной связи

Русские дети идут в казахские группы потомучто русские группы забиты КАЗАХСКИМИ ДЕТЬМИ чьи родители хотят чтобы их дети знали два языка.
Русские же дети в казахских группах сидят от безвыходности.
Знаю лично, общаюсь с русскими родителями чьи дети в казахские группы ходят и стоят в очереди на русскую группу.

Основная критика это то что ВНИМАНИЕ сейчас
В казахской группе с детьми говорят на ломаном русском так как преобладающее число детей там русские (казахский минимизирован)
А в русской группе с детьми общаются на ломаном казахском чтобы хоть как-то найти общий язык.
В итоге ни там ни там нет КПД от нахождения в языковых группах
Тот же момент что родители не могут найти общий язык с воспитателями

Бред и чушь получилась


Мое мнение необходимы только ОБЩИЕ группы с двуязычным обучением детей
Чтобы и казахоязычные и русскоязычные дети были вместе
И воспитатели могли вести урок и на русском и на казахском языке
Тогда будет результат
А до этого момента дети находятся там бесполезно
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14962
Re: «Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в...
Отправлено: 03.07.24 - 14:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мое мнение необходимы только ОБЩИЕ группы с двуязычным обучением детей Чтобы и казахоязычные и русскоязычные дети были вместе

Об этом все говорили ещё кучу лет назад когда начали появляться первые раздельные школы. Детей разделили. Хотя можно было за партой садить не мальчик и девочка, а казах и русский. И щас бы уже у нас было целое поколение людей знающих два языка.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16171
«Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в младшие русскоязычные группы детсадов, рассказали в отделе образования Костаная
Отправлено: 03.07.24 - 14:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотя можно было за партой садить не мальчик и девочка, а казах и русский.

У нас нет разделения в школах по национальности только по знанию языка
Хотя можно было сделать общие школы
Для казахоязычных и русскоязычных вместе
Каждый бы в ходе общения учился друг у друга
В итоге бы сейчас не надо было нанимать школьникам репетиторов по русскому или казахским языкам Цитата:
Vit:
И щас бы уже у нас было целое поколение людей знающих два языка.

А лучше три
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
107
Re: «Изучаем потребность родителей» - Почему сокращается набор в...
Отправлено: 03.07.24 - 15:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да куда еще, постепенно переходить на казахский язык?
уже 33 года как союз распался, столько же лет этой страной руководят казахи а места в детсадах не могут разделить.
гос.детсады должны быть только на казахском языке а частные на любом языке мира, у нас украинцев много почему бы частнику не открыть детсад на украинском ну государство конечно должно как помочь, может помещение предоставить.

а места в детсадах всегда было проблемой, и 25-30 лет назад.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 137, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 136
Зарегистрированные пользователи: лимон

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS