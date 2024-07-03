Цитата:
111:
Уже Добринцова отправил куда то из Казахстана, хотя тот спокойно живет и работает в своей Затобыловке.
Добринцов сказал если введут два чека он уедет) потому и ответил ему также как и Максу Цитата:
Добринцофф:
Глупый ты ,электронные платежи я например принимаю,не потому что за отказ штраф прилетит,а потому что надо быть полным идиотом,что бы отказываться от денег с которыми пришел покупатель.
Ну ты внимательно читай
Чтобы оскорблениями не бросаться
Комерсы сейчас активно просят наличкой платить чтобы по электронному платежу процент не снимали
Сколько раз сталкивался уже
Тупо прячут терминал типа его нет и просят пойти снять деньги с банкомата
Грозишь налоговой тут же кислая рожа достает терминал
Вам волю дай вы вообще ниче делать для покупателя не будете потомучто а зачем? Люди же ходят? Куда им деваться? Инвалиды еле как к вам поднимаются и в банкомат можно людей отправить за наличкой и казахоязычных не обслуживать
Чё такова да? Цитата:
Добринцофф:
Это на складской крупные оптовики могут позволить себе работать только за наличку,поэтому у них и цены самые вкусные и там без вариантов всё равно найдешь наличку и купишь.
Нет не найду
Приведу налоговика и лавочка прикроется Цитата:
saba:
Чек на двух языках? Да больше ничего не требуется
Если депутаты введут электронный чек на почту после оплаты карты
Тот же добринцов будет возмущаться что он базу наименований найти не смог, у него времени не было итд
Видно же главное причину найти