Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Отправлено: - 15:15

Не хочу никому портить восприятие мира... Но если не будет России, некоторые здесь станут либо китайскими (сомнительно), либо западными (вероятнее всего) шестерками... А многих просто не будет. Как говорили западные говоруны, на территории Союза вполне достаточно 10 % населения - для обслуживания скважин... Ну еще 0,5 % для контроля скота, ну то есть - чабаны... Чуваки за компами, свободно стучащие по клавишам, им ваще не интересны...Ни образования, ни здравоохранения - ничего... А зачем? На Земле ведь перенаселение... Достаточно "золотого" миллиарда и миллиарда "обслуги"... И эта Земля будет крутиться вечно...

Места для охраны концлагерей - ограниченны...1 человек из 1000, на теплое место вышки...блажен, кто верует...