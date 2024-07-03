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Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49517
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. При этом Владимир Путин в областной центр не приехал.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1415
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
Одно радует что Токаев не приехал встречать,пусть володя знает своё место. Растерял уважение,великий нагибатор. А почему товарооборот всё в долларах измеряется? В этой ни кому не нужной бумажке
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3391
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:13
Цитата:
В Гааге ему место.
Сабыр:
Растерял уважение,великий нагибатор
Растерял уважение,великий нагибатор
В Гааге ему место.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1415
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:21
Цитата:
Не доедет,свои же прикончат.Ни кому не верит,ни кому не доверяет,ни жены,ни семьи,как живёт? А холопам своим про какие-то духовные скрепы всё толкает
юля елиссева:
В Гааге ему место
В Гааге ему место
Не доедет,свои же прикончат.Ни кому не верит,ни кому не доверяет,ни жены,ни семьи,как живёт? А холопам своим про какие-то духовные скрепы всё толкает
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:33
Прибежал просить грузовики, мотолыги, другие бтры с бмп, стволы, оборудование любое.
Бедная армия России, уже на моциках горит и гибнет вместо того, чтобы быть защищенными в бтрах.
Зэков выпрашивает, на коленях.
Эх Путин, старый выживший из ума старик, положивший под миллион славян в гробы, просит теперь у азиатов оборудование для этой бойни..
Как он пал.
Бедная армия России, уже на моциках горит и гибнет вместо того, чтобы быть защищенными в бтрах.
Зэков выпрашивает, на коленях.
Эх Путин, старый выживший из ума старик, положивший под миллион славян в гробы, просит теперь у азиатов оборудование для этой бойни..
Как он пал.
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:34
Почему Си встречал Токаев, хотя по протоколу не положено, а Путина Бектенов? Юридически безупречно, но пощёчина конкретная, зная мстительный характер президента РФ, это было нелегко со стороны президента РК, что то говорит своими телодвижениями
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:44
Кстати слова про неприятие "трёх зол" из уст Токаева выглядели очень нелицеприятно, по отношению к узникам в СУАР, напомню там и казахи и уйгуры
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1505
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:47
Цитата:
может потому что он ранее прилетел?
Цитата:
в это время Токаев и Си Цзиньпин вели переговоры в узком формате
saba:
Почему Си встречал Токаев
Почему Си встречал Токаев
может потому что он ранее прилетел?
Цитата:
saba:
а Путина Бектенов?
а Путина Бектенов?
в это время Токаев и Си Цзиньпин вели переговоры в узком формате
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:48
Цитата:
Да, у безумного старика и рейтинг упал ниже некуда, интересно, забудет опять как у Токаева имя?
saba:
Почему Си встречал Токаев, хотя по протоколу не положено, а Путина Бектенов?
Почему Си встречал Токаев, хотя по протоколу не положено, а Путина Бектенов?
Да, у безумного старика и рейтинг упал ниже некуда, интересно, забудет опять как у Токаева имя?
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:54
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:56
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:58
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 107
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:00
зачем нам в Костанае этот убийца?
своих же братьев рубит, так все перекрутил теперь кто и когда еще это все разрулят.
надо было в аэропорт отправить Багдата Мусина, его встречать.
своих же братьев рубит, так все перекрутил теперь кто и когда еще это все разрулят.
надо было в аэропорт отправить Багдата Мусина, его встречать.
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:07
Цитата:
Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лица
лимон:
может потому что он ранее прилетел?
может потому что он ранее прилетел?
Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лица
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 810
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:15
Не хочу никому портить восприятие мира... Но если не будет России, некоторые здесь станут либо китайскими (сомнительно), либо западными (вероятнее всего) шестерками... А многих просто не будет. Как говорили западные говоруны, на территории Союза вполне достаточно 10 % населения - для обслуживания скважин... Ну еще 0,5 % для контроля скота, ну то есть - чабаны... Чуваки за компами, свободно стучащие по клавишам, им ваще не интересны...Ни образования, ни здравоохранения - ничего... А зачем? На Земле ведь перенаселение... Достаточно "золотого" миллиарда и миллиарда "обслуги"... И эта Земля будет крутиться вечно...
Места для охраны концлагерей - ограниченны...1 человек из 1000, на теплое место вышки...блажен, кто верует...
Места для охраны концлагерей - ограниченны...1 человек из 1000, на теплое место вышки...блажен, кто верует...
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