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≡  Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49517
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
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Президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Напомним, что 9 ноября 2023 года в Костанае прошел форум приграничного сотрудничества Казахстана и России. При этом Владимир Путин в областной центр не приехал.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1415
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:10
#1
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Одно радует что Токаев не приехал встречать,пусть володя знает своё место. Растерял уважение,великий нагибатор. А почему товарооборот всё в долларах измеряется? В этой ни кому не нужной бумажке :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3391
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:13
#2
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Цитата:
Сабыр:
Растерял уважение,великий нагибатор

В Гааге ему место.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1415
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:21
#3
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Цитата:
юля елиссева:
В Гааге ему место

Не доедет,свои же прикончат.Ни кому не верит,ни кому не доверяет,ни жены,ни семьи,как живёт? А холопам своим про какие-то духовные скрепы всё толкает :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:33
#4
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Прибежал просить грузовики, мотолыги, другие бтры с бмп, стволы, оборудование любое.
Бедная армия России, уже на моциках горит и гибнет вместо того, чтобы быть защищенными в бтрах.
Зэков выпрашивает, на коленях.
Эх Путин, старый выживший из ума старик, положивший под миллион славян в гробы, просит теперь у азиатов оборудование для этой бойни..
Как он пал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5265
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:34
#5
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Почему Си встречал Токаев, хотя по протоколу не положено, а Путина Бектенов? Юридически безупречно, но пощёчина конкретная, зная мстительный характер президента РФ, это было нелегко со стороны президента РК, что то говорит своими телодвижениями
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5265
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:44
#6
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Кстати слова про неприятие "трёх зол" из уст Токаева выглядели очень нелицеприятно, по отношению к узникам в СУАР, напомню там и казахи и уйгуры
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лимон
* лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1505
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:47
#7
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Цитата:
saba:
Почему Си встречал Токаев

может потому что он ранее прилетел?
Цитата:
saba:
а Путина Бектенов?

в это время Токаев и Си Цзиньпин вели переговоры в узком формате
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:48
#8
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Цитата:
saba:
Почему Си встречал Токаев, хотя по протоколу не положено, а Путина Бектенов?

Да, у безумного старика и рейтинг упал ниже некуда, интересно, забудет опять как у Токаева имя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:54
#9
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Какой интересный фотомонтаж

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:56
#10
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Вот как на самом то деле

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39243
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 14:58
#11
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Или так



Или к нам приехал не Оригинал?
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
107
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:00
#12
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зачем нам в Костанае этот убийца?
своих же братьев рубит, так все перекрутил теперь кто и когда еще это все разрулят.

надо было в аэропорт отправить Багдата Мусина, его встречать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5265
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:07
#13
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Цитата:
лимон:
может потому что он ранее прилетел?

Есть протокол международных встреч с главами государств! Президент РК встречает в своей резиденции, в аэропорту встречает уполномоченное лицо, президент в аэропорту встречает, когда хочет подчеркнуть значимость прибывшего лица
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
810
Re: Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Отправлено: 03.07.24 - 15:15
#14
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Не хочу никому портить восприятие мира... Но если не будет России, некоторые здесь станут либо китайскими (сомнительно), либо западными (вероятнее всего) шестерками... А многих просто не будет. Как говорили западные говоруны, на территории Союза вполне достаточно 10 % населения - для обслуживания скважин... Ну еще 0,5 % для контроля скота, ну то есть - чабаны... Чуваки за компами, свободно стучащие по клавишам, им ваще не интересны...Ни образования, ни здравоохранения - ничего... А зачем? На Земле ведь перенаселение... Достаточно "золотого" миллиарда и миллиарда "обслуги"... И эта Земля будет крутиться вечно...
Места для охраны концлагерей - ограниченны...1 человек из 1000, на теплое место вышки...блажен, кто верует...
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