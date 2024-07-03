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Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet вынесли в Костанае
Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet вынесли в Костанае
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