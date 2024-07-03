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≡ Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49514
Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой пирамиде Qnet вынесли в Костанае
Отправлено: 03.07.24 - 10:27
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Как сообщила пресс-служба областного суда, подсудимая вину не признала, просила ее оправдать. Потерпевшие просили иски удовлетворить, наказание оставили на усмотрение суда.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
36
Re: Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой...
Отправлено: 03.07.24 - 10:27
#1
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"Независимый представитель международной компании"...
Весьма оригинально: представитель компании и вдруг независим от этой же компании :lol:
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1866
Re: Привлекла 86 млн тенге - Приговор по делу о финансовой...
Отправлено: 03.07.24 - 10:37
#2
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Цитата:
Гражданка Исина зарегистрировалась независимым представителем международной компании по интернет-торговле Qnet.

Источник:

независимым от кого? от закона или от чего то ещё..или Беспредельщицы?
Профайл
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