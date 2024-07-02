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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:52
#8326
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Если вспомнить историю, крепостные бежали на Дон, женщин не было, похищали татарок и турчанок! У знаменитого атамана Алексея Старого, который Азов брал, жена турчанка была
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 22:27
#8327
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Цитата:
saba:
Я бы на Вашем месте пересмотрел бы историю отношений между Украиной и Казахстаном .

Почему вы считаете, что мне это должно быть интересно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 23:47
#8328
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Цитата:
maxsaf:
Что-то намечается?

Вот уже два года там каждый раз намечается, труханет Россия идти через бульбашей.
Под Волчанском доигрались, что теперь украинцы могут хаймарсами в Россию пулять, бульбаши вообще обокакаютмя, если так и с ними станет и Польша еще их закерачит..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 00:04
#8329
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Цитата:
saba:
Я вот не пойму Таноми, если Абайка говорит справедливые вещи, а у Максафа его смешочками получается 2+2 всё равно пять, как Абайка получается бабой Нюрой?


Если справедливые вещи говорить, глумясь и издеваясь, стремясь унизить, это кому-то понравится?
Он начинал на форуме в 2019 г. Начинал нормально, адекватно, дружелюбно. И отношение к нему было соответствующим.
Однако со временем вылезли агрессивность, русофобство, бестактность, нетолерантность, стремление доминировать даже путём хамства
Такая, видимо, натура!
Опустился до базарных "аргументов", когда доводов против мнения оппонентов нет
Ну, чем не баба Нюра, стремящаяся заткнуть хоть чем-то собеседника, лишь бы последнее слово осталось за ней?
И эта несносная привычка многословить портянками почти по каждому слову оппонента, когда в результате выхолащивается суть поста!
Отвратительно, не достойно мужчины!

Макс говорит редко, но метко. Правда, в последнее время что-то стал много "общаться" со 111-м, почти как Гога. Не стоило.
И никогда он не оскорблял Казахстан! Это 111-й и ему подобное
придумали, что уехавшие "обливают грязью" и т.п. свою родину, и продолжают изо дня в день вбрасывать это на форум. Видимо у нас такая идеальная страна, что даже малейшая критика воспринимается ими как "облить грязью"
Они же не вбрасывают тут ежедневно чернуху- убийства, изнасилования, педофилию, происходящие в Казахстане, стремясь унизить и опорочить страну, как это делает 111-й по отношению к РФ.
По поводу смайликов: это Ваше личное восприятие - Ваша проблема!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 00:35
#8330
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Цитата:
таноми52:
Он начинал на форуме в 2019 г. Начинал нормально, адекватно, дружелюбно. И отношение к нему было соответствующим. Однако со временем вылезли агрессивность, русофобство, бестактность, нетолерантность, стремление доминировать даже путём хамства Такая, видимо, натура!

Типичный ложный логический вывод))

Пришел культурный а теперь я стал не культурный)
Вывод?
Может я это с русскими шовиками тут пообщался чучуть? И мне стало не уютно общаться с шовинистами культурно)

Зашёл пнул,вышел)

Макс вон даже не отвечает мне чтобы случайно на глаза не попасться и не отхватить по Канаде))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 01:13
#8331
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Цитата:
abaika95:
Пришел культурный а теперь я стал не культурный) Вывод?

Тебя злит то, что 111й казахский не учит, а другие смотрят на него, и тоже забили, и ниче ты с этим поделать не можешь, вот и ходишь злой :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 01:16
#8332
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Цитата:
abaika95:
Макс вон даже не отвечает мне чтобы случайно на глаза не попасться и не отхватить по Канаде))

А я чё, мне уже поздно казахский учить) к 111му приставай, мож чё и получится ;-) :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 08:39
#8333
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У меня к Максафу нет претензий, я с ним поспорю, поругаюсь и день удачно прошел, а так скукота, как у Сайлау, каждый день куры за петухом следить надо, чтобы правильно кур топтал, дрёма
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 08:46
#8334
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Цитата:
maxsaf:
Тебя злит то, что 111й казахский не учит

Вообще паралельно
Цитата:
maxsaf:
А я чё, мне уже поздно казахский учить

И тут параллельно

Мне больше надо чтобы комерсы не придумывали себе отмазки что у них челюсть не та, не выгодно итд
А делали всё чтобы была возможность обслуживать население на двух языках и чеки на двух языках выдавали

Мыж не канадские националисты которые французов в гетто загнали
У нас должно быть всем удобно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 08:51
#8335
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Цитата:
N0name: Так это на казахско- китайской границе, соответственно вольный перевод на казахский)
На китайско казахской границе (что не факт) китайские пограничники решили зачем-то оскорбить русских написав безалаберно и неграмотно что-то на русском) Бинго)Цитата:
N0name:
теперь ты ещё и бабой Нюрой стал)))

Да хоть дедом Васей
Главное не как ты погремушкой бесполезной)
Цитата:
maxsaf:
А почему Добринцов должен кому-то в угоду чеки переделывать и всю базу переводить? Ему удобнее оставить как есть, на доход не повлияет.

Ещё как повлияет
Не хочет чеки на двух языках делать
Влепят штраф
Потом ещё раз
И ещё
Доход ой как заденет это))Цитата:
maxsaf:
Абайка, ты зачем по русски со мной общаешься

Я предлагал выше
Пиши только по английски сюда
Проверим на сколько тебя хватит))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14961
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 09:10
#8336
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Цитата:
abaika95: На китайско казахской границе (что не факт) китайские пограничники решили зачем-то оскорбить русских написав безалаберно и неграмотно что-то на русском) Бинго)
Бинго в том что не хотят они на казахском языке писать. А то что написано на ломаном, так это же Китай. Они же придумали абибас и тп.)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5253
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 09:17
#8337
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Цитата:
Vit:
А то что написано на ломаном

Виталий это же вопрос к нам или не так? Китайцы приезжают к нам, у нас все на русском говорят, нафиг китайцам заморачиваться? Актюбинцы приезжают , тек кана казакша, шымкентцы великая торговая нация, пробуют и так и так!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 10:06
#8338
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Цитата:
Vit:
Бинго в том что не хотят они на казахском языке писать

Я тоже не хочу чтобы они на казахском что-то писали
Так коверкать чужие языки это не глупость
А именно что специальный вид пренебрежения

Это гос граница. Они не могли переводчика позвать? Могли
Но не захотели
Потомучто русский для них это язык варваров (сейчас даже не шучу) для них все соседи варвары и заморачиваться с надписями для них западло)

Так что пусть хоть на нанайском у себя пишут

Цитата:
Vit:
А то что написано на ломаном, так это же Китай.

А понятие Китай что обозначает глупых людей?
Цитата:
saba:
Китайцы приезжают к нам, у нас все на русском говорят, нафиг китайцам заморачиваться?

Приехала как-то китайская делегация на одно предприятие у нас в области
С ходу сразу на казахском начали вопросы сыпать
А начальник участка на который китайцы приехали русский стоит и не поймет что происходит
Пришлось казаха звать чтобы отвечал

Китайцы потом высказывали краснеющему директору предприятия
Почему мы к вам в казахстан приезжаем и у вас начальники свой же гос язык не знают?
Директор отшучивался что гос язык этот не всем свой и русский также тут в ходу
Китайцы делали свои маленькие глаза большими и цокали, ну нет так вы долеко не уйдете
Государство и интересы государства на первом месте
А потом уже всякие мелкие национальные,языковые и религиозные вопросы населения


Виталя наверно привел свой пример именно к этому
Чтобы как в Китае? Лагеря перевоспитания делали?)
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