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≡ "Спасены и в полном здравии" - Имя полицейского, погибшего при спасении женщины и ребёнка, теперь носит школьный класс в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49514
"Спасены и в полном здравии" - Имя полицейского, погибшего при спасении женщины и ребёнка, теперь носит школьный класс в Тобыле
Отправлено: 03.07.24 - 09:17
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Патрульный полицейский Костанайского районного отдела полиции Дархан Базарбаев погиб, спасая женщину и ребёнка от дебошира с ножом. Базарбаев получил смертельное ранение в область сердца. У погибшего сержанта остались супруга и ребенок.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3389
Re: "Спасены и в полном здравии" - Имя полицейского,...
Отправлено: 03.07.24 - 09:17
#1
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//тдела полиции Дархан Базарбаев погиб//
//пресс-секретарь ДП Карина БАЗАРБАЕВА.// - родственники?
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