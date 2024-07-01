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≡ Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает профессию дизайнера и почему в стране не развивается легкая промышленность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49514
Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает профессию дизайнера и почему в стране не развивается легкая промышленность
Отправлено: 01.07.24 - 20:39
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«Одеть казахстанцев во все казахстанское» - удалось ли основателю Kazakhstan Fashion Week Алексею ЧЖЕНУ решить эту задачу за 20 лет этого национального проекта? На этот и другие вопросы "НГ" он ответил во время недели моды в Костанае.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6258
Re: Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает...
Отправлено: 01.07.24 - 20:39
#1
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Цитата://Мода стала доступной, и люди стали надевать нашу одежду//

Блажен кто верует: - вроде весь народ одет или в киргизское или в турецкое или, что реальней всего, во ВСЁ китайское.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6258
Re: Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает...
Отправлено: 01.07.24 - 20:50
#2
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Цитата://Очень мало, честно говоря, специалистов, которые умеют шить и кроить.//

По ходу у нас нет НИКАКИХ специалистов:- даже трусы наверное не кроят и шьют.
Помню по телику первый и горячё любимый всеми первый президент демонстрировал свой костюм пошитый шымкентской швейной фабрикой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Re: Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает...
Отправлено: 01.07.24 - 21:33
#3
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Страх божий!
Уж лучше китайское..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5608
Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает профессию дизайнера и почему в стране не развивается легкая промышленность
Отправлено: 03.07.24 - 09:04
#4
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Всем доброго утра, желаю мира, добра и хорошего дня!

Алексей Чжен:: Хочу пожелать не только костанайцам, но и всем: всегда оставаться человеком, независимо от того, что происходит в вашей жизни. Я не хочу говорить, что вы должны надевать или нет. Да ничего вы не должны! Модно - не модно, вы сами все знаете. Я желаю, чтобы в вашей жизни всегда были правильные люди, с кем бы вы могли пройти эту жизнь красиво, достойно. И оставили после себя, пусть это звучит пафосно, след в своей жизни, независимо от того, чем вы занимаетесь.

Вот этот мистер Чжен правильно говорит, мол модно - не модно, вы сами всё знаете и жизнь следует пройти красиво, достойно и оставить след в своей жизни. Как тут не вспомнить назидание А.Кунанбаева (слово восемнадцатое), процитирую отрывки:

Абай Кунанбаев: Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть опрятным. Тратить на одежду больше, чем позволяют средства, обременять себя излишней заботой о внешности могут только щеголи...

Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься иначе, может только глупец.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.07.2024 - 10:05]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3389
Re: Отец казахстанской моды Алексей Чжен о том, что развращает...
Отправлено: 03.07.24 - 10:03
#5
Комментарий удален модератором.
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