"Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее оппозиционный журналист Айдос Садыков скончался
Отправлено: 02.07.24 - 09:55
Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова в Facebook. Напомним, в казахстанского журналиста, ведущего вместе со своей женой проект "Басе", стреляли 18 июня в Киеве. Час назад его жена Наталья сообщила, что ее супруга не стало. Читать новость
За покушение на убийство украинская полиция задержала двоих человек, оба граждане Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988.
НГ перепроверьте информацию Жаканбаев в Казахстане сдался в полицию А Каратаева вообще нет в Украине он якобы выехал. Официально казахстанский представитель разъяснил что Казахстан выдавать своих граждан не будет Если судить то только в РК если вина будет доказана
Великий сын казахского народа - не слишком ли. Такие имена должен народ давать, а не жена оппозиционера. Как они любят вести борьбу издалека. Я знаю двоих кто остался здесь и прошел тюрьму, при НАНе. Один к сожалению скончался. Но, "великие" блогеры предпочитают комфортную борьбу издалека...
Да хороший был проект "басе". Помню фейк от туда, кто то военную технику снял и сказал что это на границе России и казахстан начинается боевое столкновение. Марику такие проекты нравятся. Это в том же духе Соловьиный помет, Ватное болото
111: Ну в принципе наши справились, главное результат, казнь состоялась.
Смысла не было Басе помойка её уже года два как никто в расчет не брал Всё подряд пихают,народ уже посмеивался над их каналом
Теперь кто-то берет и убивает басешника автоматом повышая их популярность Люди кто не знал побежали смотреть их ролики Если это реально наши и вина будет доказана То это по сути диверсия против государства Так подставить себя же это надо было постараться
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