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≡ "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее оппозиционный журналист Айдос Садыков скончался
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49514
"Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее оппозиционный журналист Айдос Садыков скончался
Отправлено: 02.07.24 - 09:55
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Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова в Facebook. Напомним, в казахстанского журналиста, ведущего вместе со своей женой проект "Басе", стреляли 18 июня в Киеве. Час назад его жена Наталья сообщила, что ее супруга не стало.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23762
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 09:55
#1
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Цитата:
За покушение на убийство украинская полиция задержала двоих человек, оба граждане Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988.

Так их поймали или нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 10:06
#2
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Цитата:
За покушение на убийство украинская полиция задержала двоих человек, оба граждане Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988. 


НГ перепроверьте информацию
Жаканбаев в Казахстане сдался в полицию
А Каратаева вообще нет в Украине он якобы выехал.
Официально казахстанский представитель разъяснил что Казахстан выдавать своих граждан не будет
Если судить то только в РК если вина будет доказана
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1866
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 10:15
#3
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Цитата:
Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа, - пишет Наталья в своем посте. - Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров

Источник:

А что же вы делаете на Украине? Вас выгнали из Казахстана?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
681
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 10:24
#4
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Цитата:
abaika95:
НГ перепроверьте информацию Жаканбаев в Казахстане сдался в полицию

Спасибо, поторопились, упустили этот факт и неверно написали. Исправили.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
809
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 10:51
#5
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Великий сын казахского народа - не слишком ли. Такие имена должен народ давать, а не жена оппозиционера. Как они любят вести борьбу издалека. Я знаю двоих кто остался здесь и прошел тюрьму, при НАНе. Один к сожалению скончался. Но, "великие" блогеры предпочитают комфортную борьбу издалека...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14961
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 11:40
#6
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Да хороший был проект "басе". Помню фейк от туда, кто то военную технику снял и сказал что это на границе России и казахстан начинается боевое столкновение.
Марику такие проекты нравятся. Это в том же духе Соловьиный помет, Ватное болото
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
672
"Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее оппозиционный журналист Айдос Садыков скончался
Отправлено: 02.07.24 - 13:20
#7
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Цитата:
abaika95:
Официально казахстанский представитель разъяснил что Казахстан выдавать своих граждан не будет Если судить то только в РК если вина будет доказана

Вот и хорошо, это правильно. Молодцы!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 02.07.24 - 15:03
#8
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Ну в принципе наши справились, главное результат, казнь состоялась.
Мы поднялись еще на одну строчку рейтинга, где мы можем убивать на уровне какого нибудь Моссада или еще кого то.
Слава убийцам!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16166
Re: "Принял мученическую смерть" - Подстреленный ранее...
Отправлено: 03.07.24 - 08:56
#9
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Цитата:
111:
Ну в принципе наши справились, главное результат, казнь состоялась.

Смысла не было
Басе помойка её уже года два как никто в расчет не брал
Всё подряд пихают,народ уже посмеивался над их каналом

Теперь кто-то берет и убивает басешника автоматом повышая их популярность
Люди кто не знал побежали смотреть их ролики
Если это реально наши и вина будет доказана
То это по сути диверсия против государства
Так подставить себя же это надо было постараться
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