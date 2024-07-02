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≡ Как получить выгодный микрокредит в Казахстане?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49512
Как получить выгодный микрокредит в Казахстане?
Отправлено: 02.07.24 - 18:49
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Микрокредит — это популярная услуга, которая позволяет получить деньги на карту менее чем за час. Для этого вам понадобится активная банковская карта, доступ в интернет и мобильный телефон. Вы можете воспользоваться этой услугой в любое время суток и в любой точке Казахстана. Далее мы расскажем, почему именно этот способ кредитования так востребован, и как им правильно пользоваться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Re: Как получить выгодный микрокредит в Казахстане?
Отправлено: 02.07.24 - 18:49
#1
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А жена или муж, без них можно будет взять?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
809
Re: Как получить выгодный микрокредит в Казахстане?
Отправлено: 02.07.24 - 19:30
#2
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Цитата:
111:
А жена или муж, без них можно будет взять?


Да канешно. Главное чтобы было удостоверение и не было мозгов...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6947
Re: Как получить выгодный микрокредит в Казахстане?
Отправлено: 03.07.24 - 00:00
#3
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Ростовщики,банкиры и прочие грабители простолюдин, они настолько жадны, что потеряли человеческий облик. Звонит моей знакомой из банка, мол ваш сын должен нам согласно договора. Знакомая отвечает,что сын в прошлом году погиб в аварии, а эти не унимаются, вы как наследник чего-то там первой по списку должны оплатить его долг.
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