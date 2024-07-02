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saba:

Я вот не пойму Таноми, если Абайка говорит справедливые вещи, а у Максафа его смешочками получается 2+2 всё равно пять, как Абайка получается бабой Нюрой?

Цитата:Если справедливые вещи говорить, глумясь и издеваясь, стремясь унизить, это кому-то понравится?Он начинал на форуме в 2019 г. Начинал нормально, адекватно, дружелюбно. И отношение к нему было соответствующим.Однако со временем вылезли агрессивность, русофобство, бестактность, нетолерантность, стремление доминировать даже путём хамстваТакая, видимо, натура!Опустился до базарных "аргументов", когда доводов против мнения оппонентов нетНу, чем не баба Нюра, стремящаяся заткнуть хоть чем-то собеседника, лишь бы последнее слово осталось за ней?И эта несносная привычка многословить портянками почти по каждому слову оппонента, когда в результате выхолащивается суть поста!Отвратительно, не достойно мужчины!Макс говорит редко, но метко. Правда, в последнее время что-то стал много "общаться" со 111-м, почти как Гога. Не стоило.И никогда он не оскорблял Казахстан! Это 111-й и ему подобноепридумали, что уехавшие "обливают грязью" и т.п. свою родину, и продолжают изо дня в день вбрасывать это на форум. Видимо у нас такая идеальная страна, что даже малейшая критика воспринимается ими как "облить грязью"Они же не вбрасывают тут ежедневно чернуху- убийства, изнасилования, педофилию, происходящие в Казахстане, стремясь унизить и опорочить страну, как это делает 111-й по отношению к РФ.По поводу смайликов: это Ваше личное восприятие - Ваша проблема!