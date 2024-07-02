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≡ "Понахватали!" - Арендаторы озёр используют водоёмы не по назначению, заявил аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49512
"Понахватали!" - Арендаторы озёр используют водоёмы не по назначению, заявил аким Костанайской области
Отправлено: 02.07.24 - 13:01
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420 тонн товарной рыбы было выращено в области в прошлом году, что в 2,5 раза больше показателя 2022 года в 167 тонн. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на заседании облакимата 1 июля. Однако он сомневается в качестве сбора статистики.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4508
Re: "Понахватали!" - Арендаторы озёр используют...
Отправлено: 02.07.24 - 13:01
#1
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Более того, даже технические водоемы (накопители и отстойники) умудряются переводить в разряд рыбохозяйственных!
Как пример, накопитель сточных вод Вонючка.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
76
Re: "Понахватали!" - Арендаторы озёр используют...
Отправлено: 02.07.24 - 14:05
#2
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И все те, кто должен контролировать, с этим всем соглашаются. Есть большие подозрения что эти имеют таки гешефт с этого , а иначе как???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14959
"Понахватали!" - Арендаторы озёр используют водоёмы не по назначению, заявил аким Костанайской области
Отправлено: 02.07.24 - 14:15
#3
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В этих водоемах которые "понахватали" выращивают карася, сазана, карпа. Которого много живого в магазинах А кому нужен осетр? Да и врятли он будет у нас продаваться.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6947
Re: "Понахватали!" - Арендаторы озёр используют...
Отправлено: 02.07.24 - 15:29
#4
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Уже несколько дней на прилавках нет свежей рыбы, обычно я покупают хвостатым рыбную мелочь, а себе крупных карасей или карпа,но ни тех ни этих нету,а продавцы курят в сторонке или втихаря вливают в себя горькую
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4508
"Понахватали!" - Арендаторы озёр используют водоёмы не по назначению, заявил аким Костанайской области
Отправлено: 02.07.24 - 23:31
#5
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Был единственный на весь Северный Казахстан профессиональный ихтиолог Виктор Прокофьевич Чирков.
Он мне как-то сказал, что более 85% водоемов области - заморные, т.е. промерзают почти до самого дна. Прежде, чем отдавать водоем в аренду, надо привести его в надлежащий вид, т.е. углубить при необходимости, обеспечить кормовую базу.
А наши раздают их просто так, а все обязательства возлагают на арендатора. При этом, еще и не контролируют выполнение.
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