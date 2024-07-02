"Понахватали!" - Арендаторы озёр используют водоёмы не по назначению, заявил аким Костанайской области

Отправлено: - 23:31

Был единственный на весь Северный Казахстан профессиональный ихтиолог Виктор Прокофьевич Чирков.

Он мне как-то сказал, что более 85% водоемов области - заморные, т.е. промерзают почти до самого дна. Прежде, чем отдавать водоем в аренду, надо привести его в надлежащий вид, т.е. углубить при необходимости, обеспечить кормовую базу.

А наши раздают их просто так, а все обязательства возлагают на арендатора. При этом, еще и не контролируют выполнение.