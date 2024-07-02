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≡ Влияет ли утильсбор на цену подержанных и новых автомобилей в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49512
Влияет ли утильсбор на цену подержанных и новых автомобилей в Казахстане?
Отправлено: 02.07.24 - 23:14
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По некоторым оценкам, несмотря на сохранение утильсбора, цены на подержанные транспортные средства упали на 15-20%, подешевели и некоторые автомобили в салонах. Это следствие усиления конкуренции из-за прихода китайских брендов.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4508
Влияет ли утильсбор на цену подержанных и новых автомобилей в Казахстане?
Отправлено: 02.07.24 - 23:14
#1
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Цены упали на подержанные авто...
Это и так понятно: на них же нет утильсбора и первички.

Народ перестал покупать - цена снизилась. Кое на какие до ляма. Только размер утильсбора и первички - постоянные. Тогда, получается, снизили маржу? Представляю, какая она была...

...утильсбор и первичная регистрация серьезно не влияют на цены...
Серьезно, не влияют? Почему тогда ввезти ту же модель (при ее более низкой цене) из-за рубежа выходит не дешевле? Только из-за таможенного сбора?

[Исправлено: bgb, 03.07.2024 - 00:17]
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