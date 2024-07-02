Прочное ядро Solidcore Resources plc - Казахстанский Polymetal сменил название

Отправлено: - 16:45

Марик компания Полиметалл, ты близко не подойдёшь к их штаб квартире в Питере! Это одна из международных компаний, где всё делается скрытно, была российская, стало выгодно теперь казахстанская, ни в коем случае не осуждаю, бизнес любит, там где ему лучше!