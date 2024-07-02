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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:52
#8326
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Если вспомнить историю, крепостные бежали на Дон, женщин не было, похищали татарок и турчанок! У знаменитого атамана Алексея Старого, который Азов брал, жена турчанка была
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 22:27
#8327
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Цитата:
saba:
Я бы на Вашем месте пересмотрел бы историю отношений между Украиной и Казахстаном .

Почему вы считаете, что мне это должно быть интересно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 23:47
#8328
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Цитата:
maxsaf:
Что-то намечается?

Вот уже два года там каждый раз намечается, труханет Россия идти через бульбашей.
Под Волчанском доигрались, что теперь украинцы могут хаймарсами в Россию пулять, бульбаши вообще обокакаютмя, если так и с ними станет и Польша еще их закерачит..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 00:04
#8329
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Цитата:
saba:
Я вот не пойму Таноми, если Абайка говорит справедливые вещи, а у Максафа его смешочками получается 2+2 всё равно пять, как Абайка получается бабой Нюрой?


Если справедливые вещи говорить, глумясь и издеваясь, стремясь унизить, это кому-то понравится?
Он начинал на форуме в 2019 г. Начинал нормально, адекватно, дружелюбно. И отношение к нему было соответствующим.
Однако со временем вылезли агрессивность, русофобство, бестактность, нетолерантность, стремление доминировать даже путём хамства
Такая, видимо, натура!
Опустился до базарных "аргументов", когда доводов против мнения оппонентов нет
Ну, чем не баба Нюра, стремящаяся заткнуть хоть чем-то собеседника, лишь бы последнее слово осталось за ней?
И эта несносная привычка многословить портянками почти по каждому слову оппонента, когда в результате выхолащивается суть поста!
Отвратительно, не достойно мужчины!

Макс говорит редко, но метко. Правда, в последнее время что-то стал много "общаться" со 111-м, почти как Гога. Не стоило.
И никогда он не оскорблял Казахстан! Это 111-й и ему подобное
придумали, что уехавшие "обливают грязью" и т.п. свою родину, и продолжают изо дня в день вбрасывать это на форум. Видимо у нас такая идеальная страна, что даже малейшая критика воспринимается ими как "облить грязью"
Они же не вбрасывают тут ежедневно чернуху- убийства, изнасилования, педофилию, происходящие в Казахстане, стремясь унизить и опорочить страну, как это делает 111-й по отношению к РФ.
По поводу смайликов: это Ваше личное восприятие - Ваша проблема!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16162
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.07.24 - 00:35
#8330
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Цитата:
таноми52:
Он начинал на форуме в 2019 г. Начинал нормально, адекватно, дружелюбно. И отношение к нему было соответствующим. Однако со временем вылезли агрессивность, русофобство, бестактность, нетолерантность, стремление доминировать даже путём хамства Такая, видимо, натура!

Типичный ложный логический вывод))

Пришел культурный а теперь я стал не культурный)
Вывод?
Может я это с русскими шовиками тут пообщался чучуть? И мне стало не уютно общаться с шовинистами культурно)

Зашёл пнул,вышел)

Макс вон даже не отвечает мне чтобы случайно на глаза не попасться и не отхватить по Канаде))
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