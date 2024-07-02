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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:26
Цитата:
Так ещё флуд же есть
111:
Что газета предлагает, то и обсуждаем.
Что газета предлагает, то и обсуждаем.
Так ещё флуд же есть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:29
Цитата:
Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров, для тебя они выходит тупые?
maxsaf:
Это я о тебе так завуалированно говори
Это я о тебе так завуалированно говори
Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров, для тебя они выходит тупые?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:30
Цитата:
А он причем?
Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит
maxsaf:
Так ещё флуд же есть
Так ещё флуд же есть
А он причем?
Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:30
Цитата:
Тебя не только я так называл, и ниче, норм
111:
Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров
Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров
Тебя не только я так называл, и ниче, норм
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:31
Цитата:
Не, я хочу чтобы ты ушел
111:
А он причем? Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит
А он причем? Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит
Не, я хочу чтобы ты ушел
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:34
Цитата:
Хм.
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь, а ноешь и рыдаешь почему то пострянно..
У вас психиаторы дороже интернета?
Нет профессиональной помощи что ли?
maxsaf:
Не, я хочу чтобы ты ушел
Не, я хочу чтобы ты ушел
Хм.
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь, а ноешь и рыдаешь почему то пострянно..
У вас психиаторы дороже интернета?
Нет профессиональной помощи что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:36
Цитата:
До чего ты уже опустился, радуешься, что обзываешь завуалированно.
На большее москов не зватает, только обзывания.
Уже от бессилья что ли бесишься?
Я то думал ты развлекаешься.
А вон оно как Степаныч..
maxsaf:
Тебя не только я так называл, и
Тебя не только я так называл, и
До чего ты уже опустился, радуешься, что обзываешь завуалированно.
На большее москов не зватает, только обзывания.
Уже от бессилья что ли бесишься?
Я то думал ты развлекаешься.
А вон оно как Степаныч..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:59
Цитата:
Так и есть, просто не всем это нравится
111:
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь
Так и есть, просто не всем это нравится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:13
Цитата:
Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать и за ними можно прятаться, век живи, век учись, психологии неприятия равных Вам Максаф нет и наверное уже не будет!
maxsaf:
нравится
нравится
Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать и за ними можно прятаться, век живи, век учись, психологии неприятия равных Вам Максаф нет и наверное уже не будет!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:14
Оказывается букву в не добавил, не стал переделывать уж больно стройная конструкция получилась
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:17
Цитата:
И тем не менее вы нашли в себе силы подавить эмоции, это похвально
saba:
Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать
Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать
И тем не менее вы нашли в себе силы подавить эмоции, это похвально
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:20
Цитата:
Что-то намечается?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность сил ВВС и войск ПВО страны на фоне активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе. Об этом сообщает РИА Новости.
Что-то намечается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:30
Цитата:
Давят просто, но навряд ли Батька решится во второй раз выступить напрямую на стороне Москвы, в первый раз напомню войска РФ атаковали Украину через территорию РБ
maxsaf:
Что-то намечается?
Что-то намечается?
Давят просто, но навряд ли Батька решится во второй раз выступить напрямую на стороне Москвы, в первый раз напомню войска РФ атаковали Украину через территорию РБ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:32
У самого дела не очень, да и Россия халявных денег больше не даёт, самим надо, на ВПК
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:48
Цитата:
Я бы на Вашем месте пересмотрел бы историю отношений между Украиной и Казахстаном . Я в отношении певцов из Казахстана, почему все ездили на украинский Голос, хотя вроде российский более был продвинутый, отношения не те, нерусских надо задвинуть, и потом поехало нацизм в Украине? А у себя искоренили? Сейчас Виталий, которого я глубоко уважаю выступает против мигрантов, у меня был водитель, родители были с Ростова, черный, бородатый, отказывался ездить в Москву,за террориста сразу принимают.
maxsaf:
Я бы на Вашем месте пересмотрел бы историю отношений между Украиной и Казахстаном . Я в отношении певцов из Казахстана, почему все ездили на украинский Голос, хотя вроде российский более был продвинутый, отношения не те, нерусских надо задвинуть, и потом поехало нацизм в Украине? А у себя искоренили? Сейчас Виталий, которого я глубоко уважаю выступает против мигрантов, у меня был водитель, родители были с Ростова, черный, бородатый, отказывался ездить в Москву,за террориста сразу принимают.
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