НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 555 из 556«1...553554555556»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:26
#8311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Что газета предлагает, то и обсуждаем.

Так ещё флуд же есть
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:29
#8312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это я о тебе так завуалированно говори

Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров, для тебя они выходит тупые?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:30
#8313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так ещё флуд же есть

А он причем?
Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:30
#8314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так ты меня обозвал получается, чтобы облапошить модеров

Тебя не только я так называл, и ниче, норм ;-) :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:31
#8315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А он причем? Хочешь уйти из флуда, никто тебя тут не держит

Не, я хочу чтобы ты ушел :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:34
#8316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не, я хочу чтобы ты ушел

Хм.
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь, а ноешь и рыдаешь почему то пострянно..
У вас психиаторы дороже интернета?
Нет профессиональной помощи что ли?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39232
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:36
#8317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тебя не только я так называл, и

До чего ты уже опустился, радуешься, что обзываешь завуалированно.
На большее москов не зватает, только обзывания.
Уже от бессилья что ли бесишься?
Я то думал ты развлекаешься.
А вон оно как Степаныч..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 20:59
#8318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вроде как ты развлекаться сюда прибегаешь

Так и есть, просто не всем это нравится :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:13
#8319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
нравится

Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать и за ними можно прятаться, век живи, век учись, психологии неприятия равных Вам Максаф нет и наверное уже не будет!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:14
#8320
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается букву в не добавил, не стал переделывать уж больно стройная конструкция получилась
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:17
#8321
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Никогда не думал, что эмодзи могут так раздражать

И тем не менее вы нашли в себе силы подавить эмоции, это похвально :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23760
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:20
#8322
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность сил ВВС и войск ПВО страны на фоне активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Что-то намечается?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:30
#8323
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что-то намечается?

Давят просто, но навряд ли Батька решится во второй раз выступить напрямую на стороне Москвы, в первый раз напомню войска РФ атаковали Украину через территорию РБ
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:32
#8324
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У самого дела не очень, да и Россия халявных денег больше не даёт, самим надо, на ВПК
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 21:48
#8325
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я бы на Вашем месте пересмотрел бы историю отношений между Украиной и Казахстаном . Я в отношении певцов из Казахстана, почему все ездили на украинский Голос, хотя вроде российский более был продвинутый, отношения не те, нерусских надо задвинуть, и потом поехало нацизм в Украине? А у себя искоренили? Сейчас Виталий, которого я глубоко уважаю выступает против мигрантов, у меня был водитель, родители были с Ростова, черный, бородатый, отказывался ездить в Москву,за террориста сразу принимают.
Профайл
Страница 555 из 556«1...553554555556»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS