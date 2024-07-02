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≡ Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49509
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 09:41
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Именно поликлиники, куда обращаются пациенты за медицинской помощью, чаще всего подвергаются критике. Казахстанцы жалуются на то, что далеко не всегда удаётся попасть на приём к врачу в короткие сроки, приходится долго его ждать помощи, а порой и вовсе отправляются на платное получение услуги. На наболевшие вопросы ответила директор одной из городских поликлиник страны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3387
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 09:41
#1
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Дополнительный налог на медицину ввели, в качество медицЫны с каждым годом всё хуже и хуже.

[Исправлено: юля елиссева, 02.07.2024 - 11:05]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
802
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:39
#2
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Как красиво она отмазалась. Моя чуть ли не за месяц вперед записывается. А потом бац и врач на больничном - они тоже болеют, и всё по новой...
Эти специалисты в белых халатах бегают из одной поликлиники в другую. С утра в одной поликлинике - 2 часа, после обеда в другой. Нигде не успевает толком принять, но деньги получать успевают...
Порой, чтобы попасть к специалисту, которого нет на рабочем месте, приходится идти к главврачу, и всё сразу решается, либо к зав.отделением.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
76
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:46
#3
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Уважаемые припонотворцы! вы и правда считаете что то что было наработано за 70 лет это фигня? Это нынешнее поколение ничего не знает и вы ему что то пытаетесь вдолбить как было плохо при СССР! Но не забывайте что нас, людей рожденных воспитанных и прошедших все коридоры медицинской системы очень много! Там тоже было не всё гладко, но там старась сделать всё для человека а не как у вас всё против челеловека! Вы в поликлинику в любой райцентр инкогнито прийдите и понаблюдайте что там происходит! И так в течении недельки другой, вот тогда возможно в вашем мозгу и наступит просветление, что нужно человеку когда он больной приходит в поликлинику! А сидя в кабинете и незная ровным счетом ничего и не понимая даже медицинских терминов вы пытаетесь внедрить то что не свойственно вообще гомосапиенсу, а больному тем более! Я лично считаю, что у вас, у большинства тех людей что пытаются что то изменить , вообще нет НИКАКОГО жизненного опыта! Вы люди толи с пробирки толи с аранжереи, выращенные в суперкомфортных условиях, и с этими тараканами вы и строите порядки по всей стране! Большая просьба вы слезте с этого белого коня, он не ваш! сама жизнь давно уже доказала что кроме хилого ишака вам доверять более ничего нельзя! Уступите место талантливым людям! У которых третичное сознание, и они точно сделают всё правильно!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
76
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:55
#4
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Я лично считаю, что верхушка медицины сплошные менежеры, они завалят всё! Можно и не сомневаться, если конечно не произойдёт чудо, либо волевое решение с верху! А сколько можно, образование теже люди загубили, теперь медицина. ещё 5 лет и вы увидеите полный крах всёй системы! Можете не благодарить, уже практически ничего изменить к лучшему на ближайшие 10-20 лет невозможно! Специалист не появляется по произношении трах-тебедох! Хотя менежеры в это свято верят, их так учили. Нужна школьная нормальная программа, не хуже советской, ну и ВУЗЫ! А иначе только болтуны! А уж они вас налечат! :-P :-P :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:51
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
то что было наработано за 70 лет это фигня?

Что и насколько лучше было раньше? Такие же очереди, только не было всяких МРТ
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:53
#6
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Просто я раньше сам был моложе и здоровее и редко к врачам обращался.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:54
#7
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Единственно всё было бесплатно, государство брало с меня подоходный,за бездетность, комсомольские и профсоюзные взносы всё
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4505
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 13:14
#8
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Скажем прямо, подавляющее большинство участковых врачей не соответствуют требованиям.
Исключение составляют примерно 5% из них!
При этом, например, умудряются определять работу сердца путем измерения... давления! Или слушают, что скажет им сидящая рядом медсестра. Так и хочется сказать: Да ты лучше загугли!
Еще думаю, им ставят задачу по снижению количества анализов и обследований. Обследования вообще скоро сведут к 0!
Если поликлиника не может оказать какую-либо услугу, то должна давать направление в частную клинику и оплачивать её.
Если пациент недоволен качеством обслуживания участкового врача - меняйте ему участкового (но сделано так, что это невозможно!).
Если узкопрофильный специалист не может принять пациента в течение до 10 дней - то же самое!!!
Платим, неизвестно за что...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39210
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 15:05
#9
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Цитата:
Мы ведь планируем походы к парикмахеру или косметологу чуть ли не за месяц. Люди себя ценят и заботятся о внешности.  И точно также нужно ценить своё здоровье и планировать визит к врачу.  


Это что, разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь или подцепишь что то?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:18
#10
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Цитата:
bgb:
Платим, неизвестно за что...

Когда я в последний раз был у врача, по ОСМС, он из волшебного кармана доставал бланки с логотипами известных брендов и консультировал, как туда дойти.ОСМС это худшее, что придумало правительство для населения!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10592
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:36
#11
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Цитата:
saba:
государство брало с меня подоходный,за бездетность

---Правильно . Цитата:
saba:
комсомольские и профсоюзные взносы всё

----Ну а тут причем государство ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10592
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:40
#12
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Цитата:
111:
разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь

---Ну бывают же у чела здравые мысли!!!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
860
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 16:50
#13
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Цитата:
От медицинской организации требуют выставлять график приёма врачей на два месяца вперед,

Сделайте как у всех - с 8:00 до 18:00. И не изобретать велосипед.
Можно в две смены. Не обязательно рушить устои со своей страховкой. Один хрен, если я пойду в поликлинику - то скорее всего в ччстную, ибо в государственной ещё больше подхватишь, с цифровизацией, электронными очередями и прочими приблудами
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 17:09
#14
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Цитата:
Гога:

Гога Вы как будто в другом государстве родились, что комсомольские взносы, что профсоюзные отдай и не греши, Я ни разу ничего от комсомола кроме почетных грамот не получал, от профсоюза... знаю ездили разные люди, труженики в страны Варшавского союза, чиновники даже в Японию
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