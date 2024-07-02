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≡ Прочное ядро Solidcore Resources plc - Казахстанский Polymetal сменил название
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49509
Прочное ядро Solidcore Resources plc - Казахстанский Polymetal сменил название
Отправлено: 02.07.24 - 16:11
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В компании к безопасности относятся впечатляюще серьёзно. И не случайно, потому что ценности золотодобытчиков: надёжность, доверие и безопасность. Так началась поездка для журналистов в Житикаринский район в ТОО «Комаровское горное предприятие», которое входит в состав Solidcore Resources.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39210
Re: Прочное ядро Solidcore Resources plc - Казахстанский...
Отправлено: 02.07.24 - 16:11
#1
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Ниче не понял.
Мультимиллиардеры подарили казахам какой то там томограф и поставили его в какой то крашенный маслянными красками подвал, и при этом испоганили столько земли.
Это всё?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Прочное ядро Solidcore Resources plc - Казахстанский Polymetal сменил название
Отправлено: 02.07.24 - 16:45
#2
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Марик компания Полиметалл, ты близко не подойдёшь к их штаб квартире в Питере! Это одна из международных компаний, где всё делается скрытно, была российская, стало выгодно теперь казахстанская, ни в коем случае не осуждаю, бизнес любит, там где ему лучше!
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