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≡ «Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49509
«Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 02.07.24 - 14:57
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- Пока наши подрядные организации, которые следят за этим, не приехали и не открыли ливневку, вода стояла! В дожди у вас должны выйти какие-то люди, бригады. Будете наказаны в следующий раз! - отчитал подрядчиков Марат ЖУНДУБАЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39210
Re: «Было коротковременное подтопление» - Последствия...
Отправлено: 02.07.24 - 14:57
#1
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Просто надо было открыть заслонку, оказывается
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
860
Re: «Было коротковременное подтопление» - Последствия...
Отправлено: 02.07.24 - 15:24
#2
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На Беды сделали новый асфальт - после ливня воды - по щиколотку, и прям волны шли.
Интересно, а те, кто принимает такие работы, умеет ходить пешком? Пробовали на наших пешеходных переходах в дождь лужи мерить? Было бы здорово, если бы Аким отправил своих подчинённых, ответственных за дороги, в дождь походить по тротуарам. Посмотреть как простые люди выживают.увидеть все со стороны простого смертного налогоплательщика. Дорогу пройти просто становится нереально. Так что ливневки - это не единственная проблема
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
Re: «Было коротковременное подтопление» - Последствия...
Отправлено: 02.07.24 - 15:40
#3
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Цитата:
vofkakst:

Это было всегда, 2 Костанай топило, и будет топить никакая ливневка не спасет, думать надо прежде чем строить, я не знаю может в сторону Джамбула город развивать, но там тоже ж/д
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
«Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 02.07.24 - 15:44
#4
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Была самая страшная смена в моей жизни, когда ливень, я очкарик, не видно ничего и всё равно всем надо заправиться, так и хотелось сказать, " Может завтра, другую погоду обещают", нет только сегодня и только сейчас
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5241
«Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 02.07.24 - 15:46
#5
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Не сказал никому и ничего конечно, сейчас лежу ,болею, с этих штанов вода прямиком в обувь бежит,
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