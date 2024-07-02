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«Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
«Было коротковременное подтопление» - Последствия воскресного ливня прокомментировал аким Костаная
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