Re: «Было коротковременное подтопление» - Последствия...

Отправлено: - 15:24

На Беды сделали новый асфальт - после ливня воды - по щиколотку, и прям волны шли.

Интересно, а те, кто принимает такие работы, умеет ходить пешком? Пробовали на наших пешеходных переходах в дождь лужи мерить? Было бы здорово, если бы Аким отправил своих подчинённых, ответственных за дороги, в дождь походить по тротуарам. Посмотреть как простые люди выживают.увидеть все со стороны простого смертного налогоплательщика. Дорогу пройти просто становится нереально. Так что ливневки - это не единственная проблема