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Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49509
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 09:41
Именно поликлиники, куда обращаются пациенты за медицинской помощью, чаще всего подвергаются критике. Казахстанцы жалуются на то, что далеко не всегда удаётся попасть на приём к врачу в короткие сроки, приходится долго его ждать помощи, а порой и вовсе отправляются на платное получение услуги. На наболевшие вопросы ответила директор одной из городских поликлиник страны.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3387
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 09:41
Дополнительный налог на медицину ввели, в качество медицЫны с каждым годом всё хуже и хуже.
[Исправлено: юля елиссева, 02.07.2024 - 11:05]
[Исправлено: юля елиссева, 02.07.2024 - 11:05]
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 802
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:39
Как красиво она отмазалась. Моя чуть ли не за месяц вперед записывается. А потом бац и врач на больничном - они тоже болеют, и всё по новой...
Эти специалисты в белых халатах бегают из одной поликлиники в другую. С утра в одной поликлинике - 2 часа, после обеда в другой. Нигде не успевает толком принять, но деньги получать успевают...
Порой, чтобы попасть к специалисту, которого нет на рабочем месте, приходится идти к главврачу, и всё сразу решается, либо к зав.отделением.
Эти специалисты в белых халатах бегают из одной поликлиники в другую. С утра в одной поликлинике - 2 часа, после обеда в другой. Нигде не успевает толком принять, но деньги получать успевают...
Порой, чтобы попасть к специалисту, которого нет на рабочем месте, приходится идти к главврачу, и всё сразу решается, либо к зав.отделением.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 76
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:46
Уважаемые припонотворцы! вы и правда считаете что то что было наработано за 70 лет это фигня? Это нынешнее поколение ничего не знает и вы ему что то пытаетесь вдолбить как было плохо при СССР! Но не забывайте что нас, людей рожденных воспитанных и прошедших все коридоры медицинской системы очень много! Там тоже было не всё гладко, но там старась сделать всё для человека а не как у вас всё против челеловека! Вы в поликлинику в любой райцентр инкогнито прийдите и понаблюдайте что там происходит! И так в течении недельки другой, вот тогда возможно в вашем мозгу и наступит просветление, что нужно человеку когда он больной приходит в поликлинику! А сидя в кабинете и незная ровным счетом ничего и не понимая даже медицинских терминов вы пытаетесь внедрить то что не свойственно вообще гомосапиенсу, а больному тем более! Я лично считаю, что у вас, у большинства тех людей что пытаются что то изменить , вообще нет НИКАКОГО жизненного опыта! Вы люди толи с пробирки толи с аранжереи, выращенные в суперкомфортных условиях, и с этими тараканами вы и строите порядки по всей стране! Большая просьба вы слезте с этого белого коня, он не ваш! сама жизнь давно уже доказала что кроме хилого ишака вам доверять более ничего нельзя! Уступите место талантливым людям! У которых третичное сознание, и они точно сделают всё правильно!
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 76
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 10:55
Я лично считаю, что верхушка медицины сплошные менежеры, они завалят всё! Можно и не сомневаться, если конечно не произойдёт чудо, либо волевое решение с верху! А сколько можно, образование теже люди загубили, теперь медицина. ещё 5 лет и вы увидеите полный крах всёй системы! Можете не благодарить, уже практически ничего изменить к лучшему на ближайшие 10-20 лет невозможно! Специалист не появляется по произношении трах-тебедох! Хотя менежеры в это свято верят, их так учили. Нужна школьная нормальная программа, не хуже советской, ну и ВУЗЫ! А иначе только болтуны! А уж они вас налечат!
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:51
Цитата:
Что и насколько лучше было раньше? Такие же очереди, только не было всяких МРТ
ZanoZOV:
то что было наработано за 70 лет это фигня?
то что было наработано за 70 лет это фигня?
Что и насколько лучше было раньше? Такие же очереди, только не было всяких МРТ
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:53
Просто я раньше сам был моложе и здоровее и редко к врачам обращался.
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 12:54
Единственно всё было бесплатно, государство брало с меня подоходный,за бездетность, комсомольские и профсоюзные взносы всё
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4505
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 13:14
Скажем прямо, подавляющее большинство участковых врачей не соответствуют требованиям.
Исключение составляют примерно 5% из них!
При этом, например, умудряются определять работу сердца путем измерения... давления! Или слушают, что скажет им сидящая рядом медсестра. Так и хочется сказать: Да ты лучше загугли!
Еще думаю, им ставят задачу по снижению количества анализов и обследований. Обследования вообще скоро сведут к 0!
Если поликлиника не может оказать какую-либо услугу, то должна давать направление в частную клинику и оплачивать её.
Если пациент недоволен качеством обслуживания участкового врача - меняйте ему участкового (но сделано так, что это невозможно!).
Если узкопрофильный специалист не может принять пациента в течение до 10 дней - то же самое!!!
Платим, неизвестно за что...
Исключение составляют примерно 5% из них!
При этом, например, умудряются определять работу сердца путем измерения... давления! Или слушают, что скажет им сидящая рядом медсестра. Так и хочется сказать: Да ты лучше загугли!
Еще думаю, им ставят задачу по снижению количества анализов и обследований. Обследования вообще скоро сведут к 0!
Если поликлиника не может оказать какую-либо услугу, то должна давать направление в частную клинику и оплачивать её.
Если пациент недоволен качеством обслуживания участкового врача - меняйте ему участкового (но сделано так, что это невозможно!).
Если узкопрофильный специалист не может принять пациента в течение до 10 дней - то же самое!!!
Платим, неизвестно за что...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39210
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 15:05
Цитата:
Это что, разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь или подцепишь что то?
Мы ведь планируем походы к парикмахеру или косметологу чуть ли не за месяц. Люди себя ценят и заботятся о внешности. И точно также нужно ценить своё здоровье и планировать визит к врачу.
Это что, разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь или подцепишь что то?
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:18
Цитата:
Когда я в последний раз был у врача, по ОСМС, он из волшебного кармана доставал бланки с логотипами известных брендов и консультировал, как туда дойти.ОСМС это худшее, что придумало правительство для населения!
bgb:
Платим, неизвестно за что...
Платим, неизвестно за что...
Когда я в последний раз был у врача, по ОСМС, он из волшебного кармана доставал бланки с логотипами известных брендов и консультировал, как туда дойти.ОСМС это худшее, что придумало правительство для населения!
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:36
Цитата:
---Правильно . Цитата:
----Ну а тут причем государство ???
saba:
государство брало с меня подоходный,за бездетность
государство брало с меня подоходный,за бездетность
---Правильно . Цитата:
saba:
комсомольские и профсоюзные взносы всё
комсомольские и профсоюзные взносы всё
----Ну а тут причем государство ???
Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков - Специалист рассказала о том, как поликлиники работают с жалобами пациентов
Отправлено: 02.07.24 - 15:40
Цитата:
---Ну бывают же у чела здравые мысли!!!
111:
разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь
разве не идиотизм, планировать когда ты заболеешь
---Ну бывают же у чела здравые мысли!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 860
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 16:50
Цитата:
Сделайте как у всех - с 8:00 до 18:00. И не изобретать велосипед.
Можно в две смены. Не обязательно рушить устои со своей страховкой. Один хрен, если я пойду в поликлинику - то скорее всего в ччстную, ибо в государственной ещё больше подхватишь, с цифровизацией, электронными очередями и прочими приблудами
От медицинской организации требуют выставлять график приёма врачей на два месяца вперед,
Сделайте как у всех - с 8:00 до 18:00. И не изобретать велосипед.
Можно в две смены. Не обязательно рушить устои со своей страховкой. Один хрен, если я пойду в поликлинику - то скорее всего в ччстную, ибо в государственной ещё больше подхватишь, с цифровизацией, электронными очередями и прочими приблудами
Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...
Отправлено: 02.07.24 - 17:09
Цитата:
Гога Вы как будто в другом государстве родились, что комсомольские взносы, что профсоюзные отдай и не греши, Я ни разу ничего от комсомола кроме почетных грамот не получал, от профсоюза... знаю ездили разные люди, труженики в страны Варшавского союза, чиновники даже в Японию
Гога:
Гога Вы как будто в другом государстве родились, что комсомольские взносы, что профсоюзные отдай и не греши, Я ни разу ничего от комсомола кроме почетных грамот не получал, от профсоюза... знаю ездили разные люди, труженики в страны Варшавского союза, чиновники даже в Японию
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