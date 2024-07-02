Re: Об особенностях казахстанского ОСМС глазами медиков -...

Отправлено: - 10:46

Уважаемые припонотворцы! вы и правда считаете что то что было наработано за 70 лет это фигня? Это нынешнее поколение ничего не знает и вы ему что то пытаетесь вдолбить как было плохо при СССР! Но не забывайте что нас, людей рожденных воспитанных и прошедших все коридоры медицинской системы очень много! Там тоже было не всё гладко, но там старась сделать всё для человека а не как у вас всё против челеловека! Вы в поликлинику в любой райцентр инкогнито прийдите и понаблюдайте что там происходит! И так в течении недельки другой, вот тогда возможно в вашем мозгу и наступит просветление, что нужно человеку когда он больной приходит в поликлинику! А сидя в кабинете и незная ровным счетом ничего и не понимая даже медицинских терминов вы пытаетесь внедрить то что не свойственно вообще гомосапиенсу, а больному тем более! Я лично считаю, что у вас, у большинства тех людей что пытаются что то изменить , вообще нет НИКАКОГО жизненного опыта! Вы люди толи с пробирки толи с аранжереи, выращенные в суперкомфортных условиях, и с этими тараканами вы и строите порядки по всей стране! Большая просьба вы слезте с этого белого коня, он не ваш! сама жизнь давно уже доказала что кроме хилого ишака вам доверять более ничего нельзя! Уступите место талантливым людям! У которых третичное сознание, и они точно сделают всё правильно!