Отправлено: - 09:05

abaika95:

Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз Так или не так?))

Цитата:Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.