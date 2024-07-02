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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:55
Цитата:
На это и рассчитывают, видимо. Хотят точки расставить.
abaika95:
Мы можем повторить 1994 год)
Мы можем повторить 1994 год)
На это и рассчитывают, видимо. Хотят точки расставить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:56
Цитата:
Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия
abaika95:
Никогда не работал с Абаевым
Никогда не работал с Абаевым
Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:05
Цитата:
Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.
abaika95:
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз Так или не так?))
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз Так или не так?))
Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:09
Цитата:
Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)
Цитата:
В христианстве как-то по другому?
Напомнить что такое 30 летняя война?))
maxsaf:
Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне
Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне
Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)
Цитата:
maxsaf:
и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще
и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще
В христианстве как-то по другому?
Напомнить что такое 30 летняя война?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:11
Цитата:
Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.
abaika95:
В христианстве как-то по другому? Напомнить что такое 30 летняя война?))
В христианстве как-то по другому? Напомнить что такое 30 летняя война?))
Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:12
Цитата:
Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?
abaika95:
Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)
Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)
Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:12
Цитата:
Интересно
А форум НГ тут причем где полтора поуеха сидит ?))
Цитата:
Ну про два гос языка ты первый заливать начал
Вот мол у вас два языка в стране
Ещё раз спрошу обязан Англичанин в магазине французу отвечать на французском и вывески на французском делать? Нет ты сам повреждал
А француз обязан знать английский иначе он в Канаде ниче не сможет))
Часть казахов знает русский но не обязаны на нем говорить и кому-то отвечать на нем
Потомучто а зачем?))
maxsaf:
Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия
Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия
Интересно
А форум НГ тут причем где полтора поуеха сидит ?))
Цитата:
maxsaf:
Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.
Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.
Ну про два гос языка ты первый заливать начал
Вот мол у вас два языка в стране
Ещё раз спрошу обязан Англичанин в магазине французу отвечать на французском и вывески на французском делать? Нет ты сам повреждал
А француз обязан знать английский иначе он в Канаде ниче не сможет))
Часть казахов знает русский но не обязаны на нем говорить и кому-то отвечать на нем
Потомучто а зачем?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:15
Цитата:
Ааааа ну понятно)
Посол Казахстана в России в интервью России 24 заявил что казахи знают русский))
Напоминаю на следующий день как Токаев сказал что будет развивать русский язык в Казахстане в Алмате отрубили русскоязычные каналы у одного из операторов)))
Ты смотри на реалии а не на разговоры
Никаких 95 % нет это всё многоходовочки как Путин любит) Цитата:
Как видим тебе не оч понятно)
Цитата:
Вот такие депутаты в России)
maxsaf:
При этом 95 процентов казахов говорит на русском языке. В реальности проблем в общении нет, – отметил Даурен Абаев. тыц
При этом 95 процентов казахов говорит на русском языке. В реальности проблем в общении нет, – отметил Даурен Абаев. тыц
Ааааа ну понятно)
Посол Казахстана в России в интервью России 24 заявил что казахи знают русский))
Напоминаю на следующий день как Токаев сказал что будет развивать русский язык в Казахстане в Алмате отрубили русскоязычные каналы у одного из операторов)))
Ты смотри на реалии а не на разговоры
Никаких 95 % нет это всё многоходовочки как Путин любит) Цитата:
maxsaf:
Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.
Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.
Как видим тебе не оч понятно)
Цитата:
maxsaf:
Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?
Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?
Вот такие депутаты в России)
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