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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:55
#8251
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Цитата:
abaika95:
Мы можем повторить 1994 год)

На это и рассчитывают, видимо. Хотят точки расставить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:56
#8252
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Цитата:
abaika95:
Никогда не работал с Абаевым

Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:03
#8253
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Цитата:
abaika95:
Нука ссылку скинь)

Да пожалуйста:


При этом 95 процентов казахов говорит на русском языке. В реальности проблем в общении нет, – отметил Даурен Абаев.

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:05
#8254
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Цитата:
abaika95:
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз Так или не так?))

Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:09
#8255
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Цитата:
maxsaf:
Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне

Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)
Цитата:
maxsaf:
и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще

В христианстве как-то по другому?
Напомнить что такое 30 летняя война?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:11
#8256
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Цитата:
abaika95:
В христианстве как-то по другому? Напомнить что такое 30 летняя война?))

Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:12
#8257
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Цитата:
abaika95:
Ага в регионе где до сих пор по лесу боевики бегают полиция на раслабоне)

Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:12
#8258
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Цитата:
maxsaf:
Нет, это Даурен Абаев, который тебя придумал, для мониторинга интернета и выявления инакомыслия

Интересно
А форум НГ тут причем где полтора поуеха сидит ?))
Цитата:
maxsaf:
Неуместное сравнение, если учитывать исторический контекст. И ты это знаешь, но продолжаешь пихать, потому что нормальных аргументов то и нету.

Ну про два гос языка ты первый заливать начал
Вот мол у вас два языка в стране
Ещё раз спрошу обязан Англичанин в магазине французу отвечать на французском и вывески на французском делать? Нет ты сам повреждал
А француз обязан знать английский иначе он в Канаде ниче не сможет))
Часть казахов знает русский но не обязаны на нем говорить и кому-то отвечать на нем
Потомучто а зачем?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 09:15
#8259
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Цитата:
maxsaf:
При этом 95 процентов казахов говорит на русском языке. В реальности проблем в общении нет, – отметил Даурен Абаев. тыц

Ааааа ну понятно)

Посол Казахстана в России в интервью России 24 заявил что казахи знают русский))
Напоминаю на следующий день как Токаев сказал что будет развивать русский язык в Казахстане в Алмате отрубили русскоязычные каналы у одного из операторов)))

Ты смотри на реалии а не на разговоры
Никаких 95 % нет это всё многоходовочки как Путин любит) Цитата:
maxsaf:
Та мне вообще про религию ниче напоминать не надо, там и так все понятно.

Как видим тебе не оч понятно)
Цитата:
maxsaf:
Как три с половиной помощника депутата положили 10 полицейских?

Вот такие депутаты в России)
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Страница 551 из 551«1...549550551
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