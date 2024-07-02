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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:10
Цитата:
Что сейчас мешает в гетто перебраться?
Россия одно сплошное гетто сейчас)
Цитата:
Согласен
С одного унитаза русский язык
С другого унитаза путина))
maxsaf:
Хорошее было время
Хорошее было время
Что сейчас мешает в гетто перебраться?
Россия одно сплошное гетто сейчас)
Цитата:
maxsaf:
Поправочка - русский язык поддерживать
Поправочка - русский язык поддерживать
Согласен
С одного унитаза русский язык
С другого унитаза путина))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:18
Цитата:
abaika95: Русские шовинисты живя в странах не замечают что вокруг них живут люди иной национальной принадлежности и иной языковой культурыАга. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд. Попробуй в Таджикистане блинную открыть. А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:25
Цитата:
abaika95:Ты сам как то писал. В России можно все!. С бородами ходить, когда в многих азиатских странах запрещают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:33
Цитата:
Отсылаю опять к фейковому Ленину)
Русский шовинизм-это лицемерие и комплексы
Когда в России пропагандируется ненависть к братьям славянам в тот же момент пропагандируется дружба и толерантность к выходцам из средней Азии))
Цитата:
Нууу тут вопрос вкуса наверно больше
Никто бы в России шавермы не открывал если бы они не нравились русским,так?
Почему в России столько грузинских ресторанов? Откуда столько грузин в России? А суши бары?))Цитата:
Из какой это страны выгоняли всех русских?))
Из Китая что-ли?
Vit:
Ага. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд
Ага. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд
Отсылаю опять к фейковому Ленину)
Русский шовинизм-это лицемерие и комплексы
Когда в России пропагандируется ненависть к братьям славянам в тот же момент пропагандируется дружба и толерантность к выходцам из средней Азии))
Цитата:
Vit:
Попробуй в Таджикистане блинную открыть.
Попробуй в Таджикистане блинную открыть.
Нууу тут вопрос вкуса наверно больше
Никто бы в России шавермы не открывал если бы они не нравились русским,так?
Почему в России столько грузинских ресторанов? Откуда столько грузин в России? А суши бары?))Цитата:
Vit:
А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?
А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?
Из какой это страны выгоняли всех русских?))
Из Китая что-ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:35
Цитата:
В России можно
Жить вахабитам
Тусить таджикам как хочешь
Ходить в никабах
Запрещено
Бунтовать против Путина
И вешать украинский флаг))
Вот такой вот он шизонутый этот русский шовинизм
Назло Бабушке мы уши отморозим
Тоесть назло западу Россия решила дружить с вахабитами,талибами, ХАМАСом и хесболой))
Итог
Крокус сити и Дагестан
Vit:
Ты сам как то писал. В России можно все!.
Ты сам как то писал. В России можно все!.
В России можно
Жить вахабитам
Тусить таджикам как хочешь
Ходить в никабах
Запрещено
Бунтовать против Путина
И вешать украинский флаг))
Вот такой вот он шизонутый этот русский шовинизм
Назло Бабушке мы уши отморозим
Тоесть назло западу Россия решила дружить с вахабитами,талибами, ХАМАСом и хесболой))
Итог
Крокус сити и Дагестан
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:35
Цитата:
Поправочка: притворяются, что не говорят
abaika95:
вокруг ходят люди которые не говорят по русски
вокруг ходят люди которые не говорят по русски
Поправочка: притворяются, что не говорят
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:42
Путин своими многоходовочками опять загнал страну в очередной тупик
Решили дружить с радикалами против запада
Поддержали Хамас,поддержали талибов в их борьбе против евреев, христианства и Американского(европейского) образа жизни
Окей
Проблема в том что Россия такая же христианская страна с кучей еврейского населения живущая типично по американскому(европейскому) образу жизни))
И таджики с дагестанскими вхабаитами которых Путин готовил против борьбы с ЕС и Израилем решили долеко не ехать
А ударить сначала рядом
По России котрая их же и вскормила
Шах и мат себе же
Решили дружить с радикалами против запада
Поддержали Хамас,поддержали талибов в их борьбе против евреев, христианства и Американского(европейского) образа жизни
Окей
Проблема в том что Россия такая же христианская страна с кучей еврейского населения живущая типично по американскому(европейскому) образу жизни))
И таджики с дагестанскими вхабаитами которых Путин готовил против борьбы с ЕС и Израилем решили долеко не ехать
А ударить сначала рядом
По России котрая их же и вскормила
Шах и мат себе же
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:44
Цитата:
Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )
Макс это мировой заговор
Все народы земли знают русский но упорно делают вид что не знают чтобы обижать русских ))
Похоже на правду?
maxsaf:
Поправочка: притворяются, что не говорят
Поправочка: притворяются, что не говорят
Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )
Макс это мировой заговор
Все народы земли знают русский но упорно делают вид что не знают чтобы обижать русских ))
Похоже на правду?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:47
Цитата:
Твой начальник, Абаев, сам недавно подтвердил, что 95% казахстанцев говорят по русски. Так что не притворяется только 5%, и те скорее всего где-то далеко от моих ценников и чеков добринцова
abaika95:
Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )
Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )
Твой начальник, Абаев, сам недавно подтвердил, что 95% казахстанцев говорят по русски. Так что не притворяется только 5%, и те скорее всего где-то далеко от моих ценников и чеков добринцова
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:48
Цитата:
Абайке не верю, Абаеву верю
abaika95:
Похоже на правду?
Похоже на правду?
Абайке не верю, Абаеву верю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:48
Вот тут оказалось что дагестанский террорист котрый запросто убил 10 полицейских и двух русских работников церкви был среди погромщиков в аэропорту Махачкалы когда они там евреев искали в самолётах
ФСБ дело замяли
Ну это же наши ребята)) они просто немного Израиль так попугали и разошлись
Ну и евреев же не жалко) ну побили бы они их и дело с концом)
Наших трогать не будем)
Только они то не знали что их за своих принимают
Они как типичные фанатики решили что раз дело замяли ради геополитических интересов значит Россия проглотила их выходку
Значит Россия по простому по уличному-терпила
Значит можно борзеть дальше
И так у Путина все 20 лет с фанатиками работа складывается
ФСБ дело замяли
Ну это же наши ребята)) они просто немного Израиль так попугали и разошлись
Ну и евреев же не жалко) ну побили бы они их и дело с концом)
Наших трогать не будем)
Только они то не знали что их за своих принимают
Они как типичные фанатики решили что раз дело замяли ради геополитических интересов значит Россия проглотила их выходку
Значит Россия по простому по уличному-терпила
Значит можно борзеть дальше
И так у Путина все 20 лет с фанатиками работа складывается
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:51
Цитата:
И где тот борзый сейчас?
abaika95:
Значит можно борзеть дальше
Значит можно борзеть дальше
И где тот борзый сейчас?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:52
Цитата:
Никогда не работал с Абаевым
Кто это? Руслан Юсупыч из управления образования?)
Цитата:
Нука ссылку скинь)
Когда хотят говорят
Когда хотят нет
Никто не обязан говорит с тобой по русски в Казахстане
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз
Так или не так?))
maxsaf:
Твой начальник, Абаев,
Твой начальник, Абаев,
Никогда не работал с Абаевым
Кто это? Руслан Юсупыч из управления образования?)
Цитата:
maxsaf:
95% казахстанцев говорят по русски
95% казахстанцев говорят по русски
Нука ссылку скинь)
Когда хотят говорят
Когда хотят нет
Никто не обязан говорит с тобой по русски в Казахстане
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз
Так или не так?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:52
Цитата:
Он главу СК на место ставит)
Говорит ещё раз заикнешься о исламистах
Мы можем повторить 1994 год)
maxsaf:
И где тот борзый сейчас?
И где тот борзый сейчас?
Он главу СК на место ставит)
Говорит ещё раз заикнешься о исламистах
Мы можем повторить 1994 год)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:54
Цитата:
Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне, и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще.
abaika95:
10 полицейских
10 полицейских
Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне, и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще.
-
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