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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:10
#8236
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Цитата:
maxsaf:
Хорошее было время

Что сейчас мешает в гетто перебраться?
Россия одно сплошное гетто сейчас)
Цитата:
maxsaf:
Поправочка - русский язык поддерживать

Согласен
С одного унитаза русский язык
С другого унитаза путина))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:18
#8237
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Цитата:
abaika95: Русские шовинисты живя в странах не замечают что вокруг них живут люди иной национальной принадлежности и иной языковой культуры
Ага. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд. Попробуй в Таджикистане блинную открыть. А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14955
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:25
#8238
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Цитата:
abaika95:
Ты сам как то писал. В России можно все!. С бородами ходить, когда в многих азиатских странах запрещают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:33
#8239
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Цитата:
Vit:
Ага. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд

Отсылаю опять к фейковому Ленину)
Русский шовинизм-это лицемерие и комплексы
Когда в России пропагандируется ненависть к братьям славянам в тот же момент пропагандируется дружба и толерантность к выходцам из средней Азии))
Цитата:
Vit:
Попробуй в Таджикистане блинную открыть.

Нууу тут вопрос вкуса наверно больше
Никто бы в России шавермы не открывал если бы они не нравились русским,так?
Почему в России столько грузинских ресторанов? Откуда столько грузин в России? А суши бары?))Цитата:
Vit:
А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?

Из какой это страны выгоняли всех русских?))
Из Китая что-ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:35
#8240
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Цитата:
Vit:
Ты сам как то писал. В России можно все!.

В России можно
Жить вахабитам
Тусить таджикам как хочешь
Ходить в никабах
Запрещено
Бунтовать против Путина
И вешать украинский флаг))

Вот такой вот он шизонутый этот русский шовинизм

Назло Бабушке мы уши отморозим
Тоесть назло западу Россия решила дружить с вахабитами,талибами, ХАМАСом и хесболой))
Итог
Крокус сити и Дагестан
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:35
#8241
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Цитата:
abaika95:
вокруг ходят люди которые не говорят по русски

Поправочка: притворяются, что не говорят :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:42
#8242
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Путин своими многоходовочками опять загнал страну в очередной тупик


Решили дружить с радикалами против запада
Поддержали Хамас,поддержали талибов в их борьбе против евреев, христианства и Американского(европейского) образа жизни

Окей
Проблема в том что Россия такая же христианская страна с кучей еврейского населения живущая типично по американскому(европейскому) образу жизни))

И таджики с дагестанскими вхабаитами которых Путин готовил против борьбы с ЕС и Израилем решили долеко не ехать
А ударить сначала рядом
По России котрая их же и вскормила

Шах и мат себе же
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:44
#8243
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Цитата:
maxsaf:
Поправочка: притворяются, что не говорят

Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )

Макс это мировой заговор
Все народы земли знают русский но упорно делают вид что не знают чтобы обижать русских ))
Похоже на правду?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:47
#8244
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Цитата:
abaika95:
Канадцы тоже притворяются что не говорят по русски? )

Твой начальник, Абаев, сам недавно подтвердил, что 95% казахстанцев говорят по русски. Так что не притворяется только 5%, и те скорее всего где-то далеко от моих ценников и чеков добринцова :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:48
#8245
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Цитата:
abaika95:
Похоже на правду?

Абайке не верю, Абаеву верю 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:48
#8246
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Вот тут оказалось что дагестанский террорист котрый запросто убил 10 полицейских и двух русских работников церкви был среди погромщиков в аэропорту Махачкалы когда они там евреев искали в самолётах

ФСБ дело замяли
Ну это же наши ребята)) они просто немного Израиль так попугали и разошлись
Ну и евреев же не жалко) ну побили бы они их и дело с концом)
Наших трогать не будем)

Только они то не знали что их за своих принимают
Они как типичные фанатики решили что раз дело замяли ради геополитических интересов значит Россия проглотила их выходку
Значит Россия по простому по уличному-терпила
Значит можно борзеть дальше


И так у Путина все 20 лет с фанатиками работа складывается
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:51
#8247
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Цитата:
abaika95:
Значит можно борзеть дальше

И где тот борзый сейчас?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:52
#8248
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Цитата:
maxsaf:
Твой начальник, Абаев,

Никогда не работал с Абаевым
Кто это? Руслан Юсупыч из управления образования?)
Цитата:
maxsaf:
95% казахстанцев говорят по русски

Нука ссылку скинь)
Когда хотят говорят
Когда хотят нет

Никто не обязан говорит с тобой по русски в Казахстане
Как никто не обязан говорить с тобой по французки в Канаде особенно если перед тобой не француз
Так или не так?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16156
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:52
#8249
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Цитата:
maxsaf:
И где тот борзый сейчас?

Он главу СК на место ставит)
Говорит ещё раз заикнешься о исламистах
Мы можем повторить 1994 год)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23730
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.07.24 - 08:54
#8250
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Цитата:
abaika95:
10 полицейских

Ну тут явно две проблемы - правоохринители на расслабоне, и мусульманин мусульманину брат, только с поправочкой на конкретную ветвь и направление. Вплоть до не брат вообще.
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