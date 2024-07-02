Отправлено: - 08:33

Vit:

Ага. Поэтому в России десятки миллионов с Азии живут по своим правилам не соблюдая местные обычии. На каждом углу шавермы, и тд

Vit:

Попробуй в Таджикистане блинную открыть.

Vit:

А ведь ещё недавно из одной азиатской страны выгоняли всех русскоязычных. . Так кто шовенисты?

Цитата:Отсылаю опять к фейковому Ленину)Русский шовинизм-это лицемерие и комплексыКогда в России пропагандируется ненависть к братьям славянам в тот же момент пропагандируется дружба и толерантность к выходцам из средней Азии))Цитата:Нууу тут вопрос вкуса наверно большеНикто бы в России шавермы не открывал если бы они не нравились русским,так?Почему в России столько грузинских ресторанов? Откуда столько грузин в России? А суши бары?))Цитата:Из какой это страны выгоняли всех русских?))Из Китая что-ли?