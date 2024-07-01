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≡ Что изменится в жизни казахстанцев с июля
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49501
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:10
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В числе изменений: отбор на госслужбу, маркировка лекарств, правила выдачи кредитов, подорожание сигарет, услуг связи и сжиженного газа. Подробнее об этих и других новшествах - в этой статье.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16136
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:10
#1
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Цитата:
Особенностью нового проекта является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету.


И коснется это сугубо рядового состава
Мальчиков на побегушках кто бумагу носит и секретарей
Руководящий состав акимов,замов руководителей которые реально принимают решения никто согласовывать не будет)) кого назначат того народ и выбрал)


Цитата:
Мангистауская область - 59 тенге;


Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))
С чем это связано интересно?) никто не понимает))

Цитата:
Казгидромет сообщает, что в июле жаркая погода будет сменяться более прохладной. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым


Ага весной помню все блогеры воняли что лето будет самым жарким и засушливым за 100 лет
Поэтому цену на воду поднимать надо иначе вся вода уйдет
А воды вон хоть тони в ней
А цену не снизили
Парадокс
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5211
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:19
#2
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Цитата:
abaika95:
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))

Ну так их, как и весь запад Казахстана правительство боится, поэтому и держат цену с кивком на логистику, а нас то ,что бояться, мы все проглотили, ещё и благодарить будем родные власти!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5211
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:23
#3
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Сигареты дорожают, спасибо правительство за заботу о моем здоровье, будут дорожать комуслуги, спасибо родные, что не допустите коллапса как в Экибастузе и т.д., мы здесь как наш Мажилис,в кулуарах шепчемся, а вслух "Спасибо Вам, родное правительство"
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
800
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:25
#4
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Цитата:
abaika95:
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ)) С чем это связано интересно?) никто не понимает))


Там просто газ добывают. Добыли, через 10 км продали. Короткое плечо логистики. Большие зарплаты только в нефтянке и у газовиков. У остального большинства не такие уж и большие доходы.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
800
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:31
#5
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Цитата:
saba:
Сигареты дорожают, спасибо правительство за заботу о моем здоровье, будут дорожать комуслуги, спасибо родные, что не допустите коллапса как в Экибастузе


Сигареты дорожают, значит экономика Киргизии (табачка), будет в плюсе. Нельзя допустить, чтобы братский сосед, остался без доходов, как и вся цепочка поставщиков...
Коммуслуги дорожают, ничего не поделаешь, основные фонды надо обновлять. Яхты и домики уже куплены, теперь надо оборудование, трубы и зарплаты...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5211
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 11:13
#6
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Цитата:
mks2703:
Там просто газ добывают.

Вы забываете про ОСМС, поясню свою мысль, там здоровые оплачивают больных, в надежде что когда заболеют, будут лечиться за счёт других здоровых, если государство регулирует цены на газ, оно должно гарантировать равные права своих граждан на этот фактически государственный товар, если это находится в частных руках, тогда логистика вступает в бой! А тут ни то, ни сё, вроде всё находится в частных руках, а цену диктует государство . Якобы государство возмещает потери частным торговцам газа, что мешает возместить потери при логистике, тем более КТЖ, грузовые перевозки это Самрук Казына,а значит государство
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39198
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 12:01
#7
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Старый президент дает каждые три месяца новые цены.
Какое то садо мазо за то, что когда то народ попросил его снизить цену на газ на 5 тенге..
Теперь дорожает все на 500 минимум и ничего.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
73
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 13:20
#8
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"Оборот фальшивых препаратов в стране превышает 10–12 процентов. Это не только экономический вопрос, но и прямая угроза жизни и здоровью нации." интересно кому это выгодно? За моё здоровье они переживают, а за то что специалистов грамотных в области медецыны еденицы вы там часом не переживаете? у вас уже скоро одни гугл океи будут граждан лечить, или вам накакать? вы же в простых больницах не лечитесь, не правда ли? вы за счет народых средств в элитные ходите, да? и еще , может нужно всё таки на таможне навести порядок? или вы этом напрямую НЕЗАИНТЕРЕСОВАНЫ! раз кроме констатации сухих да ещё и скорее неправдоподобных фактов, более порадовать своих граждан не можете.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10590
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 14:35
#9
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---***В "Казахтелекоме" объявили о повышении тарифов*** - плачу 600 рублей и имею 40 гигов , 600 звонков , 100 смс.Внутри сети звонки бесплатно .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6256
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 21:04
#10
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Цитата:
mks2703:
значит экономика Киргизии (табачка), будет в плюсе.


Будучи на учёбе в Алма-Ате в ВПШ, ездили на экскурсии в близлежащие алматинские табачные совхозы: - директор одного из них проводя экскурсии по плантации и по цехам, говорил что их табак экспортируют в Болгарию и он обратно поступает в Союз в виде готовых сигарет марки: Ту; Родопи,Опал, да и местное производство было налажено: -Космос; Медеу и другие. Куда это всё делось ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6256
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 21:09
#11
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Цитата:
ZanoZOV:
Оборот фальшивых препаратов в стране превышает 10–12 процентов



Очередная затея бездарного и непрофессионального правительства под названием - ХЕРНЯ.
Такую же херню они затевали с акцизными марками на алкоголь, на предмет борьбы с теневым оборотом алкоголя: - и что на выходе: - теневой рынок как процветал так и процветает, даже стал ещё больше.
Из-за этой маркировки как бы не подорожали лекарства.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6256
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 21:13
#12
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Цитата:
abaika95:
все блогеры воняли что лето будет самым жарким и засушливым за 100 лет


Какая будет погода наперёд знает только один Всевышний.

Казгидромет вместе с этими вонючими блогерами облажался по полной - и осенью прошлого года и весной этого года. Походу и нынешнее лето они не угадали.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6256
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 21:25
#13
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Цитата://граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн в любое время и из любого места,//

Это для лохов-избирателей- такой же развод населения как и выборы акимов: что якобы можно выбирать акимов из двух кандидатов- один - реальный кандидат и уже согласованный и утверждённый АП, второй - клоун из числа мелких гос.служащих.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
800
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 22:48
#14
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Цитата:
ACROS:
да и местное производство было налажено: -Космос; Медеу и другие. Куда это всё делось ??


А куда деваются курицы несущие "золотые фаберже"? Приватизируются. Наши же не могут управлять, а буржуины могут. Всё, что было заработано непосильным народным трудом, несколько десятков лет - продано буржуям. И это увы не шутка.
Скоро, бабки на берегу Темзы, говорили, буржуины вложатся в аграрный мясной сектор, перед этим перекрыв поставку нашего мяса в Европу. Редкоземы, мы не умеем добывать, также как и нефтянку приватизируем... Кстати чтота заглохла тема со 100 лярдами от западных нефтяных инвесторов Каспия. Договорились чтоли?
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