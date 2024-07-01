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≡ "Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на трассе иностранцев спасли в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49501
"Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на трассе иностранцев спасли в Костанайской области
Отправлено: 01.07.24 - 21:26
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Инцидент произошел этим утром, 1 июля, на автодороге Жезказган - Петропавловск в 18 км. от Аркалыка. Из-за поломки автобуса 70 граждан Таджикистана застряли на дороге. Сотрудники МЧС эвакуировали людей в Аркалык.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
185
Re: "Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на...
Отправлено: 01.07.24 - 21:26
#1
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заметили сколько в городе стало так называемых "иностарнных специалистов"?
по всей видимости в России стало невыгодно работать, и они потянулись на просторы СНГ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39198
Re: "Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на...
Отправлено: 01.07.24 - 21:34
#2
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Опять едут взрывать Россию?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
800
Re: "Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на...
Отправлено: 01.07.24 - 22:23
#3
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Сначала выдавили русских из своей страны. Теперь к этим русским едут улицы подметать и в стройбатах работать...


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
611
Re: "Спасибо вам, братья-казахи" - 70 застрявших на...
Отправлено: 01.07.24 - 22:35
#4
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не по душе мне эта миграционная политика. Что то тут не так.
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