Re: Железо и запчасти для KIA - Планы развития экономики...

Отправлено: - 22:33

"...В область завозится немало различных строительных материалов. Строительные блоки, кирпичи, керамические плитки, плиты из древесины, цемент и т. д. Какая часть этой продукции оседает и остаётся внутри области, а какая идёт транзитом, тоже надо изучать. Потребность в строительный сезон высокая. Ежегодно темпы строительства растут. В этом году мы планируем сдать порядка 500 тыс. кв. м жилья. И вот если бы многое из того, что завозится, мы производили сами, конечно, наши предприниматели бы сэкономили..."



А когда-то было всё своё. Завозили только цемент и арматуру, да проволоку для стеновых плит...

Сейчас в Астане цены в новостроях дешевле, чем в Костанае. Не пора ли сюда столицу переносить...