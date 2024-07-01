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≡ Железо и запчасти для KIA - Планы развития экономики озвучили в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49501
Железо и запчасти для KIA - Планы развития экономики озвучили в акимате Костанайской области
Отправлено: 01.07.24 - 22:33
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Темой заседания, которое прошло сегодня, стала диверсификация экономики. Это сложно произносимое слово означает разнообразие - страна или регион развивает сразу несколько непохожих сфер на случай, если одну из них настигнет кризис.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
800
Re: Железо и запчасти для KIA - Планы развития экономики...
Отправлено: 01.07.24 - 22:33
#1
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"...В область завозится немало различных строительных материалов. Строительные блоки, кирпичи, керамические плитки, плиты из древесины, цемент и т. д. Какая часть этой продукции оседает и остаётся внутри области, а какая идёт транзитом, тоже надо изучать. Потребность в строительный сезон высокая. Ежегодно темпы строительства растут. В этом году мы планируем сдать порядка 500 тыс. кв. м жилья. И вот если бы многое из того, что завозится, мы производили сами, конечно, наши предприниматели бы сэкономили..."

А когда-то было всё своё. Завозили только цемент и арматуру, да проволоку для стеновых плит...
Сейчас в Астане цены в новостроях дешевле, чем в Костанае. Не пора ли сюда столицу переносить...
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5211
Железо и запчасти для KIA - Планы развития экономики озвучили в акимате Костанайской области
Отправлено: 01.07.24 - 22:47
#2
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А Баба Яга против, мультик про Олимпиаду 80, примерно так всё у нас плохо и будет ещё хуже, ещё был такой советский мультик, про братьев Ох и Ах, советую посмотреть.
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