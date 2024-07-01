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≡ "Интегра", светофоры и разметка - Причины ДТП проанализировали полицейские и аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49501
"Интегра", светофоры и разметка - Причины ДТП проанализировали полицейские и аким Костаная
Отправлено: 01.07.24 - 21:14
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- Понятно, что бывают разные случаи, когда в неположенном месте переходят и попадают в ДТП, но зачастую их сбивают именно на пешеходном переходе, - сделал вывод Марат Жундубаев. - Как вообще права получают?!
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
157
Re: "Интегра", светофоры и разметка - Причины ДТП...
Отправлено: 01.07.24 - 21:14
#1
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Дороги! Дороги в ужасном состоянии!! Едешь за рулем и концетрируешь внимание на ямы и на дороге. Отвлекает от знаков, сигналов светоыора, пешеходов. После дождя и того хуже. Ямы скрыты лужами. Думать о безопасности на дороге надо начинать с их качества. А то взяли моду каждый год перестилать покрытия на более низкого качества.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
611
Re: "Интегра", светофоры и разметка - Причины ДТП...
Отправлено: 01.07.24 - 22:33
#2
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еще одна фишка- подрядчики из других регионов. На своих надо ориентироваться, с них и спросить можно.
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