Re: "Интегра", светофоры и разметка - Причины ДТП...

Отправлено: - 21:14

Дороги! Дороги в ужасном состоянии!! Едешь за рулем и концетрируешь внимание на ямы и на дороге. Отвлекает от знаков, сигналов светоыора, пешеходов. После дождя и того хуже. Ямы скрыты лужами. Думать о безопасности на дороге надо начинать с их качества. А то взяли моду каждый год перестилать покрытия на более низкого качества.