Отправлено: - 09:58

maxsaf:

Бастрыкин чё, видео с извинениями записал? Где то место, куда его поставил Кадыров?

Цитата:Сам факт что местный губернатор поставил на место федерального чиновника (уже не первый раз) показывает за кем силаВсё же прекрасно понимают что Кадыров проверяет до каого момента ему можно борзетьВот седня он на СК прыгнул открыто дерзя поправив главу чтобы тот речь фильтровалЗавтра ФСБ подправит а дальше путинаЧеченцы да и в целом кавказцы,татары глядя на это откровенно ржутИм может Кадыров самим не нравится но факт фактомКадыров дерзит не по рангу а остальные молчат в тряпочку))И тут не знаешь чему больше удивлятьсяЧто Кадырову такое прощаетсяИли то что в России к примеру открыто заезжают террористы отсидевшие за связь с игил и спокойно проповедуют свои идеи треюуя извинений от русских (случай с врачом в Дагестане)ФСБ России всем составом нужно брать и на улицу выгонятьБесполезная организация жопопротиральщиков сидит и только думает где бабки попилитьА защита государства им до фени