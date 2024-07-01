Цитата:
maxsaf:
Бастрыкин чё, видео с извинениями записал? Где то место, куда его поставил Кадыров?
Сам факт что местный губернатор поставил на место федерального чиновника (уже не первый раз) показывает за кем сила
Всё же прекрасно понимают что Кадыров проверяет до каого момента ему можно борзеть
Вот седня он на СК прыгнул открыто дерзя поправив главу чтобы тот речь фильтровал
Завтра ФСБ подправит а дальше путина
Чеченцы да и в целом кавказцы,татары глядя на это откровенно ржут
Им может Кадыров самим не нравится но факт фактом
Кадыров дерзит не по рангу а остальные молчат в тряпочку))
И тут не знаешь чему больше удивляться
Что Кадырову такое прощается
Или то что в России к примеру открыто заезжают террористы отсидевшие за связь с игил и спокойно проповедуют свои идеи треюуя извинений от русских (случай с врачом в Дагестане)
ФСБ России всем составом нужно брать и на улицу выгонять
Бесполезная организация жопопротиральщиков сидит и только думает где бабки попилить
А защита государства им до фени