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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 01:35
#8161
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Цитата:
111:
Так и должно быть

смотри личку
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 01:39
#8162
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Цитата:
111:
Тоже хочу ее как то по интернету раздеть

---------https://dessi.co/ru/undress ---вперед
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10589
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 01:40
#8163
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Цитата:
Гога:

разденешь на раз

[Исправлено: Гога, 30.06.2024 - 23:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 09:58
#8164
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Цитата:
maxsaf:
Бастрыкин чё, видео с извинениями записал? Где то место, куда его поставил Кадыров?

Сам факт что местный губернатор поставил на место федерального чиновника (уже не первый раз) показывает за кем сила
Всё же прекрасно понимают что Кадыров проверяет до каого момента ему можно борзеть
Вот седня он на СК прыгнул открыто дерзя поправив главу чтобы тот речь фильтровал
Завтра ФСБ подправит а дальше путина
Чеченцы да и в целом кавказцы,татары глядя на это откровенно ржут
Им может Кадыров самим не нравится но факт фактом
Кадыров дерзит не по рангу а остальные молчат в тряпочку))

И тут не знаешь чему больше удивляться
Что Кадырову такое прощается
Или то что в России к примеру открыто заезжают террористы отсидевшие за связь с игил и спокойно проповедуют свои идеи треюуя извинений от русских (случай с врачом в Дагестане)


ФСБ России всем составом нужно брать и на улицу выгонять
Бесполезная организация жопопротиральщиков сидит и только думает где бабки попилить
А защита государства им до фени
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 10:43
#8165
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Не помню где смотрел, кажется у Варламова, не факт. Российский военкор хвастается:" Я ей говорю почему со мной на украинском разговариваешь? Три раза повторил, молчит, ну я её до первого патруля ,в наручники и На подвал" , и это в прямом эфире про какой то город в ДНР, видимо тоже языковой патруль, только там власти поддерживают
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 10:48
#8166
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Что там с ней в подвале сделают не сказал, про бесчинства и безнаказанность лднровской, пьяной милиции читал тоже неоднократно, оно и понятно, оружие в руках, при отсутствии армейской дисциплины всегда порождает самые низменные чувства!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5194
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.07.24 - 10:56
#8167
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Никаких пруфов и ссылок, смотрю всё от кремлевской пропаганды до Росс оппозиции, единственное не смотрю украинские паблики, тоже наверное пропаганда, хотя их можно понять, на них напали, в войне все средства хороши, поэтому и не смотрю! В российской пропаганде я смотрю выборочно, интересна деградация личности, тот же самый Соловьев или Норкин, я их помню во времена перестройки или великий хоккеист Фетисов, когда то со скандалом уехал из Союза, а теперь говорит в адрес спортсменов ту же ,я извиняюсь хрень, что тогда союзные чиновники в его адрес говорили!
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