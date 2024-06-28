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Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49493
Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 28.06.24 - 19:58
Не успели в кулуарах областных коридоров власти остыть разговоры о резонности выделения с барского плеча СПК "Тобол" всеми любимой "Баян Сулу" целых 5-ти миллиардов тенге на организацию производства бисквита, как появились интересные слухи о причастности этой компании к строительству в центральном сквере отеля известного гостиничного бренда.
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Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 28.06.24 - 19:58
Кыздар енд джигиттеры... А давайте предлагать идеи, что можно построить на месте кинотеатра, чтобы как говоритса и бабло было и и пробок не было...
Постфактум...
п.с. Хотя, если по чесноку, должны быть общественные слушания, на тему того, что должно или может быть построено на месте кинотеатра... Но поезд ушел...
Прощай от всех вокзалов поезда...
[Исправлено: mks2703, 28.06.2024 - 20:59]
Постфактум...
п.с. Хотя, если по чесноку, должны быть общественные слушания, на тему того, что должно или может быть построено на месте кинотеатра... Но поезд ушел...
Прощай от всех вокзалов поезда...
[Исправлено: mks2703, 28.06.2024 - 20:59]
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 28.06.24 - 20:01
Новый кинотеатр. Бары, рестораны. сверху кинотеатр...
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1251
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 29.06.24 - 12:31
Какие иностранные пилоты? Полтора самолёта в неделю летает в Астану и обратно, скоро травой зарастёт аэродром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16134
Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 29.06.24 - 12:37
Цитата:
А общественные слушания по каждому киоску цветочному не надо устраивать?
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет?
Здание имеет историческую ценность?
Нет
Просто ностольгаторам оно нравится
Мне вон вайб пятиэтажек нравится но это не значит что при сносе хрущевок должны спрашивать мнение горожан, нужно это или нет Цитата:
Там сейчас тоже самое
Кинотеатр и бар с рестораном
Никто не ходит туда
mks2703:
Хотя, если по чесноку, должны быть общественные слушания, на тему того, что должно или может быть построено на месте кинотеатра... Но поезд ушел
Хотя, если по чесноку, должны быть общественные слушания, на тему того, что должно или может быть построено на месте кинотеатра... Но поезд ушел
А общественные слушания по каждому киоску цветочному не надо устраивать?
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет?
Здание имеет историческую ценность?
Нет
Просто ностольгаторам оно нравится
Мне вон вайб пятиэтажек нравится но это не значит что при сносе хрущевок должны спрашивать мнение горожан, нужно это или нет Цитата:
mks2703:
Новый кинотеатр. Бары, рестораны. сверху кинотеатр
Новый кинотеатр. Бары, рестораны. сверху кинотеатр
Там сейчас тоже самое
Кинотеатр и бар с рестораном
Никто не ходит туда
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1368
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 29.06.24 - 13:49
Цитата:
.....следует провести расследование на каком основании он стал владельцем....какая сумма,кто продавал,куда ушли средства от продажи?....и.т.д....
abaika95:
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет?
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет?
.....следует провести расследование на каком основании он стал владельцем....какая сумма,кто продавал,куда ушли средства от продажи?....и.т.д....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39184
Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 29.06.24 - 13:53
Цитата:
Зачем, когда и все так ясно?
родом из Шанхая2022:
следует провести расследование на каком основании он стал владельцем....
следует провести расследование на каком основании он стал владельцем....
Зачем, когда и все так ясно?
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 29.06.24 - 17:22
Цитата:
Ну, если по мне, так ностальгии нет никакой... Общественные слушания - почему не провести, это ведь не киоск. Зачем утрировать?
Но тут вот в чем дело. Строительство именно гостиницы такого класса, да и вообще гостиницы, предполагает свободный подъезд транспорта и парковку. А с этим в этом проекте будут определенные проблемы. И почему город должен напрягаться, решая эту проблему - частную проблему, за счет города и горожан???
abaika95:
А общественные слушания по каждому киоску цветочному не надо устраивать?
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет? Здание имеет историческую ценность?
Нет
Просто ностольгаторам оно нравится
А общественные слушания по каждому киоску цветочному не надо устраивать?
С какого вообще ляда владелец кинотеатра должен оглядываться на мнение города продовать ему свою собственность или нет? Здание имеет историческую ценность?
Нет
Просто ностольгаторам оно нравится
Ну, если по мне, так ностальгии нет никакой... Общественные слушания - почему не провести, это ведь не киоск. Зачем утрировать?
Но тут вот в чем дело. Строительство именно гостиницы такого класса, да и вообще гостиницы, предполагает свободный подъезд транспорта и парковку. А с этим в этом проекте будут определенные проблемы. И почему город должен напрягаться, решая эту проблему - частную проблему, за счет города и горожан???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16134
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 01.07.24 - 09:51
Цитата:
Во первых с какого х. Кто-то будет проводить расследование? Есть состав? Есть сигнал что владелец завладел кинотеатром не законно или что?)
Во вторых это по каждому киоску газетному надо тогда разбираться правильно? Когда в 90ые и нулевые все это приходило в негодность и комерсы скупали объекты чтобы их как-то на плаву держать
В третьих и если там все чисто что тогда? Ой мы ошиблись продавайте господин комерс свой кинотеатр мы претензий не имеем?)) сразу же начнется отток желающих покупать и развивать в Костанае хоть что-то
Купит комерс убыточную недвижку
А тут желающие появятся расследования проводить
Проведут,ничего не найдут но крови попортят
Никому такой гемор не упал
Цитата:
Не живи в центре
Переезжай в спальный район
Там таких проблем не будет
А раз живёшь в центре то и как в любом другом городе мира центр всегда создаёт проблемы живущим там
То небоскребы построит то рестораны впихнет
Для этого в центре жилье всегда дороже
А нормальные люди на окраинах живут чтобы этих проблем не касатся
родом из Шанхая2022:
следует провести расследование на каком основании он стал владельцем..
следует провести расследование на каком основании он стал владельцем..
Во первых с какого х. Кто-то будет проводить расследование? Есть состав? Есть сигнал что владелец завладел кинотеатром не законно или что?)
Во вторых это по каждому киоску газетному надо тогда разбираться правильно? Когда в 90ые и нулевые все это приходило в негодность и комерсы скупали объекты чтобы их как-то на плаву держать
В третьих и если там все чисто что тогда? Ой мы ошиблись продавайте господин комерс свой кинотеатр мы претензий не имеем?)) сразу же начнется отток желающих покупать и развивать в Костанае хоть что-то
Купит комерс убыточную недвижку
А тут желающие появятся расследования проводить
Проведут,ничего не найдут но крови попортят
Никому такой гемор не упал
Цитата:
mks2703:
Но тут вот в чем дело. Строительство именно гостиницы такого класса, да и вообще гостиницы, предполагает свободный подъезд транспорта и парковку. А с этим в этом проекте будут определенные проблемы. И почему город должен напрягаться, решая эту проблему - частную проблему, за счет города и горожан???
Но тут вот в чем дело. Строительство именно гостиницы такого класса, да и вообще гостиницы, предполагает свободный подъезд транспорта и парковку. А с этим в этом проекте будут определенные проблемы. И почему город должен напрягаться, решая эту проблему - частную проблему, за счет города и горожан???
Не живи в центре
Переезжай в спальный район
Там таких проблем не будет
А раз живёшь в центре то и как в любом другом городе мира центр всегда создаёт проблемы живущим там
То небоскребы построит то рестораны впихнет
Для этого в центре жилье всегда дороже
А нормальные люди на окраинах живут чтобы этих проблем не касатся
Re: Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Отправлено: 01.07.24 - 10:39
Цитата:
Где-то я это уже слышал. Вот меня то, эта ситуация меньше всего напрягает. Я там практически не хожу. Я за пипл переживаю. Что по Гоголя или Алтынсарина, пробьют пешеходные переходы для въезда. Сами же будете испытывать неудобства, когда будете там променад осуществлять...
abaika95:
Не живи в центре
Переезжай в спальный район
Там таких проблем не будет
....
А нормальные люди на окраинах живут чтобы этих проблем не касатся
Не живи в центре
Переезжай в спальный район
Там таких проблем не будет
....
А нормальные люди на окраинах живут чтобы этих проблем не касатся
Где-то я это уже слышал. Вот меня то, эта ситуация меньше всего напрягает. Я там практически не хожу. Я за пипл переживаю. Что по Гоголя или Алтынсарина, пробьют пешеходные переходы для въезда. Сами же будете испытывать неудобства, когда будете там променад осуществлять...
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