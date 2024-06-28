Отправлено: - 09:51

родом из Шанхая2022:

следует провести расследование на каком основании он стал владельцем..

mks2703:

Но тут вот в чем дело. Строительство именно гостиницы такого класса, да и вообще гостиницы, предполагает свободный подъезд транспорта и парковку. А с этим в этом проекте будут определенные проблемы. И почему город должен напрягаться, решая эту проблему - частную проблему, за счет города и горожан???

Цитата:Во первых с какого х. Кто-то будет проводить расследование? Есть состав? Есть сигнал что владелец завладел кинотеатром не законно или что?)Во вторых это по каждому киоску газетному надо тогда разбираться правильно? Когда в 90ые и нулевые все это приходило в негодность и комерсы скупали объекты чтобы их как-то на плаву держатьВ третьих и если там все чисто что тогда? Ой мы ошиблись продавайте господин комерс свой кинотеатр мы претензий не имеем?)) сразу же начнется отток желающих покупать и развивать в Костанае хоть что-тоКупит комерс убыточную недвижкуА тут желающие появятся расследования проводитьПроведут,ничего не найдут но крови попортятНикому такой гемор не упалЦитата:Не живи в центреПереезжай в спальный районТам таких проблем не будетА раз живёшь в центре то и как в любом другом городе мира центр всегда создаёт проблемы живущим тамТо небоскребы построит то рестораны впихнетДля этого в центре жилье всегда дорожеА нормальные люди на окраинах живут чтобы этих проблем не касатся