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Особенностью нового проекта является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету.

Мангистауская область - 59 тенге;





Казгидромет сообщает, что в июле жаркая погода будет сменяться более прохладной. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым

Цитата:И коснется это сугубо рядового составаМальчиков на побегушках кто бумагу носит и секретарейРуководящий состав акимов,замов руководителей которые реально принимают решения никто согласовывать не будет)) кого назначат того народ и выбрал)Цитата:Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))С чем это связано интересно?) никто не понимает))Цитата:Ага весной помню все блогеры воняли что лето будет самым жарким и засушливым за 100 летПоэтому цену на воду поднимать надо иначе вся вода уйдетА воды вон хоть тони в нейА цену не снизилиПарадокс