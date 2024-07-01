Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49493
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:10
В числе изменений: отбор на госслужбу, маркировка лекарств, правила выдачи кредитов, подорожание сигарет, услуг связи и сжиженного газа. Подробнее об этих и других новшествах - в этой статье.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16134
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:10
Цитата:
И коснется это сугубо рядового состава
Мальчиков на побегушках кто бумагу носит и секретарей
Руководящий состав акимов,замов руководителей которые реально принимают решения никто согласовывать не будет)) кого назначат того народ и выбрал)
Цитата:
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))
С чем это связано интересно?) никто не понимает))
Цитата:
Ага весной помню все блогеры воняли что лето будет самым жарким и засушливым за 100 лет
Поэтому цену на воду поднимать надо иначе вся вода уйдет
А воды вон хоть тони в ней
А цену не снизили
Парадокс
Особенностью нового проекта является то, что граждане могут участвовать во всех этапах конкурса онлайн в любое время и из любого места, где есть доступ к интернету.
И коснется это сугубо рядового состава
Мальчиков на побегушках кто бумагу носит и секретарей
Руководящий состав акимов,замов руководителей которые реально принимают решения никто согласовывать не будет)) кого назначат того народ и выбрал)
Цитата:
Мангистауская область - 59 тенге;
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))
С чем это связано интересно?) никто не понимает))
Цитата:
Казгидромет сообщает, что в июле жаркая погода будет сменяться более прохладной. На большей части страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым
Ага весной помню все блогеры воняли что лето будет самым жарким и засушливым за 100 лет
Поэтому цену на воду поднимать надо иначе вся вода уйдет
А воды вон хоть тони в ней
А цену не снизили
Парадокс
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:19
Цитата:
Ну так их, как и весь запад Казахстана правительство боится, поэтому и держат цену с кивком на логистику, а нас то ,что бояться, мы все проглотили, ещё и благодарить будем родные власти!
abaika95:
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ))
Ну так их, как и весь запад Казахстана правительство боится, поэтому и держат цену с кивком на логистику, а нас то ,что бояться, мы все проглотили, ещё и благодарить будем родные власти!
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:23
Сигареты дорожают, спасибо правительство за заботу о моем здоровье, будут дорожать комуслуги, спасибо родные, что не допустите коллапса как в Экибастузе и т.д., мы здесь как наш Мажилис,в кулуарах шепчемся, а вслух "Спасибо Вам, родное правительство"
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 796
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:25
Цитата:
Там просто газ добывают. Добыли, через 10 км продали. Короткое плечо логистики. Большие зарплаты только в нефтянке и у газовиков. У остального большинства не такие уж и большие доходы.
abaika95:
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ)) С чем это связано интересно?) никто не понимает))
Регион с самыми большими зарплатами в стране платит меньше всех за газ)) С чем это связано интересно?) никто не понимает))
Там просто газ добывают. Добыли, через 10 км продали. Короткое плечо логистики. Большие зарплаты только в нефтянке и у газовиков. У остального большинства не такие уж и большие доходы.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 796
Re: Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 10:31
Цитата:
Сигареты дорожают, значит экономика Киргизии (табачка), будет в плюсе. Нельзя допустить, чтобы братский сосед, остался без доходов, как и вся цепочка поставщиков...
Коммуслуги дорожают, ничего не поделаешь, основные фонды надо обновлять. Яхты и домики уже куплены, теперь надо оборудование, трубы и зарплаты...
saba:
Сигареты дорожают, спасибо правительство за заботу о моем здоровье, будут дорожать комуслуги, спасибо родные, что не допустите коллапса как в Экибастузе
Сигареты дорожают, спасибо правительство за заботу о моем здоровье, будут дорожать комуслуги, спасибо родные, что не допустите коллапса как в Экибастузе
Сигареты дорожают, значит экономика Киргизии (табачка), будет в плюсе. Нельзя допустить, чтобы братский сосед, остался без доходов, как и вся цепочка поставщиков...
Коммуслуги дорожают, ничего не поделаешь, основные фонды надо обновлять. Яхты и домики уже куплены, теперь надо оборудование, трубы и зарплаты...
Что изменится в жизни казахстанцев с июля
Отправлено: 01.07.24 - 11:13
Цитата:
Вы забываете про ОСМС, поясню свою мысль, там здоровые оплачивают больных, в надежде что когда заболеют, будут лечиться за счёт других здоровых, если государство регулирует цены на газ, оно должно гарантировать равные права своих граждан на этот фактически государственный товар, если это находится в частных руках, тогда логистика вступает в бой! А тут ни то, ни сё, вроде всё находится в частных руках, а цену диктует государство . Якобы государство возмещает потери частным торговцам газа, что мешает возместить потери при логистике, тем более КТЖ, грузовые перевозки это Самрук Казына,а значит государство
mks2703:
Там просто газ добывают.
Там просто газ добывают.
Вы забываете про ОСМС, поясню свою мысль, там здоровые оплачивают больных, в надежде что когда заболеют, будут лечиться за счёт других здоровых, если государство регулирует цены на газ, оно должно гарантировать равные права своих граждан на этот фактически государственный товар, если это находится в частных руках, тогда логистика вступает в бой! А тут ни то, ни сё, вроде всё находится в частных руках, а цену диктует государство . Якобы государство возмещает потери частным торговцам газа, что мешает возместить потери при логистике, тем более КТЖ, грузовые перевозки это Самрук Казына,а значит государство
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать