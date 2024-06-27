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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49470
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 16:53
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В Костанае начался цикл забегов на президентскую милю. Ровно двадцать лет назад раскручивали мы эту пружину. Мы увидели в миле именно удачную дистанцию - 2 400 м, где развивается выносливость вместе со скоростью. А также нашли идеологическую основу: дистанция президентская, как бы намекая на специфику президента под себя, хотя он никогда, как говорят, не бегал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3381
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 16:53
#1
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Может баранов надо вручать, вроде тех, за которого продался автор в прежние годы. Глядишь и популярнсть мили вырастет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39058
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 17:28
#2
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Просить государство, бегать у него за подачку от силовиков, та еще идея..
А как то самим, с гордо поднятой головой и ради себя, уже никак?
Это воспитание рабского холопства у нас начинается?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
668
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 18:16
#3
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Ну вот. Хорошая позитивная статья. Есть конечно вопросы к сочетанию "оздоровительный бег - призы". Но в целом молодцы. Пользы от бега конечно немного но зато и вреда никакого. все не на форумах всякую ерунду строчить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9945
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 19:42
#4
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Цитата:
В Костанае начался цикл забегов на президентскую милю.

Источник:


Цитата:
Аким сам вышел на первый пробег

Источник:
storyid=52716

Что за навязчивая идея с этим бегом,почему надо именно с помпой бежать?Вы не можете просто так для себя бегать?
Вот например люди приходят в парк и просто танцуют,никого не заставляют,не тащат туда акима и других чиновников.
Бегуны так не умеют?


Цитата:
Мы увидели в миле именно удачную дистанцию - 2 400 м, где развивается выносливость вместе со скоростью.

Источник:

Ну и что?
Я вот за день прохожу 10 000-15 000 шагов ,примерно 7-10 км-это 5 ваших президенстких миль,причём не раз в две недели а каждый день и не кричу об этом из каждого утюга.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5143
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 20:09
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Что за навязчивая идея с этим бегом,

Я отвечу за него, я когда работал в акимате, был начальником в отделе молодежи, это ладно, вот такие спортсмены приходят, я марафон пробежал, говорю , молодец, у меня кроссовки испортились, напомню 95 год, финансирования нет, дайте мне кроссовки, благо Анатолий по хозчасти, всегда что то хранил, шиповки старые, кроссовки из СССР ещё, выкручивались, старые марафонцы очень требовательные, но психологически с ними очень тяжело
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5143
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 20:13
#6
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Старые марафонцы считают, что бегая они приносят пользу не только себе, но и государству, что отчасти правда, но дело в том,что государство увы давно так не думает! Денисову большой респект, я начал задумываться доживу ли я до 60 лет, он в в 80 с лишним всем нам ещё фору даст!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23651
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 27.06.24 - 20:49
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Что за навязчивая идея с этим бегом,почему надо именно с помпой бежать?Вы не можете просто так для себя бегать?

Может бегают с помпой чтобы привлечь больше людей к здоровому образу жизни? Мы же не знаем, сколько раз в неделю эти бегуны бегают безо всякой помпы, для себя. Вангую, скоро будет просто выход погулять - с помпой, с привлечением Акимов - и все ради детей, вот где реальная проблема. Для современных детей выйти погулять - это наказание.

[Исправлено: maxsaf, 27.06.2024 - 21:50]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39058
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 28.06.24 - 00:22
#8
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Цитата:
maxsaf:
Для современных детей выйти погулять - это наказание.

Ну только не надо говорить про наших детей со стороны, сами недавно только зашли, прогуливали ребенка..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23651
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 28.06.24 - 01:42
#9
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Цитата:
111:
Ну только не надо говорить про наших детей со стороны, сами недавно только зашли, прогуливали ребенка..

А чё ребенок сам не в состоянии? Или не хочет? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39058
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 28.06.24 - 03:57
#10
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Цитата:
maxsaf:
чё ребенок сам не в состоянии

Хм..
Понимаешь, среди сотен и тысяч чужих людей, пятилетних детишек родители как то не отпускают.
Не знаю, как у вас, у нас такое не практикуется от слова совсем.
Да, я помню тоже, как потерялся в пять лет у акимата и как мать меня нашла, так же терялся наш Амирка на день города среди десятков тысяч каких то людей, пришедших на праздник, но это все же единичные случаи, которые нужно пресекать.
А гуляет он во дворе до тех пор, пока мы не замерзнем и все дети практически не уйдут, это до пол первого ночи вот сейчас на данный момент.
Ну как то меняемся и смотрим, общаемся с такими же соседями, которые тоже детей не бросают по ночам.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5143
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 28.06.24 - 06:38
#11
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Цитата:
maxsaf:
А чё ребенок сам не в состоянии

Я в первом классе 3 48 литровые фляги в 6 утра таскал, семья 7 детей, отец в городе держал 3 коровы, тогда нельзя было. Сейчас ребенок в первом классе это где то почти новорожденный! То нельзя, это нельзя, ворчу потихоньку, привыкаю к стариковскому статусу!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5143
Аркадий ДЕНИСОВ: А жизнь-то налаживается!
Отправлено: 28.06.24 - 06:42
#12
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У меня одноклассница уже прабабушка, мы говорит все ранние, она в 16 родила ,ну и все остальные тоже, а я ещё даже не дедушка, отшучиваюсь, зато молодой! Хотя уже хочется вспомнить, я же сам с первых дней и купал и гулял с коляской! Красота!
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