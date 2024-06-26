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Про власть
Про власть
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49470
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:07
У меня вопрос в связи с прошедшими и предстоящими выборами: почему мы всегда выбираем власть которая облагает нас неподъемными штрафами? Напомню, восстание на Путиловском заводе началось, когда штрафы подняли с 5 процентов, у нас что? Штрафы за ПДД сколько процентов?
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Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 17:37
Цитата:
Зачем бы мне ездить 500км по городу? Так исторически сложилось что мне достает самых различных навыков для того чтобы не мнить из себя таксиста, имея при этом весьма посредственные навыки управления тс и плюя на прочих участников дорожного движения
saba:
Попробуйте 500 км за сутки по городу и поймёте,что к чему!
Попробуйте 500 км за сутки по городу и поймёте,что к чему!
Зачем бы мне ездить 500км по городу? Так исторически сложилось что мне достает самых различных навыков для того чтобы не мнить из себя таксиста, имея при этом весьма посредственные навыки управления тс и плюя на прочих участников дорожного движения
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 17:45
Цитата:
Я сторонник того что если водитель тс имеет обыкновение ездить таким образом что получает штраф, это означает что деньги ему не нужны и он самолично ищет возможности от них избавиться. И в качестве заботы о гражданине нужно ему всемерно и в полном объеме помочь.
Ну честное слово. Это как смертная казнь в странах где она еще практикуется. Она нужна не для запугивания людей, а для избавления от того ненужного и вредного что есть.
saba:
И Вы сторонник , что величина штрафа влияет на соблюдение правил?
И Вы сторонник , что величина штрафа влияет на соблюдение правил?
Я сторонник того что если водитель тс имеет обыкновение ездить таким образом что получает штраф, это означает что деньги ему не нужны и он самолично ищет возможности от них избавиться. И в качестве заботы о гражданине нужно ему всемерно и в полном объеме помочь.
Ну честное слово. Это как смертная казнь в странах где она еще практикуется. Она нужна не для запугивания людей, а для избавления от того ненужного и вредного что есть.
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 17:56
Просто давайте зададим вопрос иначе. Почему вы считаете что максаф или добринцов должны, или были должны, предоставить ценники соответствующие ( по мнению контролирующих органов) законодательству, а в случае неисполнения получить весьма серьезный штраф или (кто знает?) приостановку деятельности до устранения нарушений, а водитель тс, фактически также нарушающий имеющееся законодательство, должен отделаться легким испугом?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 846
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 18:07
Извиняюсь за (возможно глупый)вопрос, но все таки, что такое кармет?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1249
Re: Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 18:59
Кармет - Карагандинский металлургический завод, если вы правда не знаете. Но сейчас он как-то по другому называется по-моему.
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 19:03
Цитата:
Давайте так , профилактика нарушений законодательства по римскому праву трактуется так, что неотвратимость наказания гораздо серьезнее,чем величина наказания. Это классика, загляните в любой учебник по юриспруденции. Стоимость штрафов в Казахстане и стоимость штрафов в России где-то 1/ 10 Вы можете сказать, что в России в десять раз меньше ДТП? Справедливости ради они стараются достичь нашего уровня, но как то пока не удается! Если мы на уровне Люксембурга по штрафам, то давайте пытаться достичь этого же уровня по зарплате. А если не знаете лучше молчать, таксисты, газельщики, каждый день вынуждены нарушать, там разметка такая, что нужно полтора километра проехать, там остановка запрещена, а там клиент ждёт, самое главное из штрафов идёт наполнение бюджета, поэтому требуют с ДП, если бы шло хотя бы просто на улучшение дорог,
Карачун:
практикуется. Она нужна не для
практикуется. Она нужна не для
Давайте так , профилактика нарушений законодательства по римскому праву трактуется так, что неотвратимость наказания гораздо серьезнее,чем величина наказания. Это классика, загляните в любой учебник по юриспруденции. Стоимость штрафов в Казахстане и стоимость штрафов в России где-то 1/ 10 Вы можете сказать, что в России в десять раз меньше ДТП? Справедливости ради они стараются достичь нашего уровня, но как то пока не удается! Если мы на уровне Люксембурга по штрафам, то давайте пытаться достичь этого же уровня по зарплате. А если не знаете лучше молчать, таксисты, газельщики, каждый день вынуждены нарушать, там разметка такая, что нужно полтора километра проехать, там остановка запрещена, а там клиент ждёт, самое главное из штрафов идёт наполнение бюджета, поэтому требуют с ДП, если бы шло хотя бы просто на улучшение дорог,
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 846
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 19:46
Цитата:
Спасибо
Дантист:
Спасибо
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 19:57
Цитата:
Назарбаев его продал индусу, поле многочисленных аварий, вернули , государство не хочет отдали Лаврентьеву из Аллюр авто
Дантист:
Кармет
Кармет
Назарбаев его продал индусу, поле многочисленных аварий, вернули , государство не хочет отдали Лаврентьеву из Аллюр авто
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 23:57
Цитата:
позвольте не заглядывать в учебник. трактовки меня не интересуют, меня интересует сугубо практичность. и в том же риме наказание едва ли было столь же малоощутимым для нарушителя как сейчас. между 10ю и 20ю ударами плетьми действительно нет большой разницы поэтому собственно увеличение количества сверх некоего предела ведет скорее к излишней усталости исполнителя нежели к увеличению тяжести переносимого наказания.
saba:
профилактика нарушений законодательства по римскому праву трактуется так, что неотвратимость наказания гораздо серьезнее,чем величина наказания.
профилактика нарушений законодательства по римскому праву трактуется так, что неотвратимость наказания гораздо серьезнее,чем величина наказания.
позвольте не заглядывать в учебник. трактовки меня не интересуют, меня интересует сугубо практичность. и в том же риме наказание едва ли было столь же малоощутимым для нарушителя как сейчас. между 10ю и 20ю ударами плетьми действительно нет большой разницы поэтому собственно увеличение количества сверх некоего предела ведет скорее к излишней усталости исполнителя нежели к увеличению тяжести переносимого наказания.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 768
Re: Про власть
Отправлено: 28.06.24 - 00:10
Цитата:
АО "Qarmet". Всегда называли Карметом, несмотря на переименования. Опоры могут делать хоть в Бангладеш, но лист оцинкованый в КЗ делают на Кармете. Не слышал про астанинскую металлургию...
saba:
Уже давно не Кармет, в северной части страны в основном опоры из Астаны.
Уже давно не Кармет, в северной части страны в основном опоры из Астаны.
АО "Qarmet". Всегда называли Карметом, несмотря на переименования. Опоры могут делать хоть в Бангладеш, но лист оцинкованый в КЗ делают на Кармете. Не слышал про астанинскую металлургию...
Про власть
Отправлено: 28.06.24 - 04:00
Цитата:
Ну конечно, когда таксист берёт кредит, чтобы погасить штраф,Вас как сугубо правильного гражданина, это не интересует. Ведь таксист это человек, который обирает обывателя!
Карачун:
меня интересует сугубо практи
меня интересует сугубо практи
Ну конечно, когда таксист берёт кредит, чтобы погасить штраф,Вас как сугубо правильного гражданина, это не интересует. Ведь таксист это человек, который обирает обывателя!
Про власть
Отправлено: 28.06.24 - 04:03
Сейчас я езжу на работу на автобусе, никаких штрафов, почти 7 лет безаварийной езды , ещё так проезжу хоть в 50 раз повышаете штрафы, так что ли?
Про власть
Отправлено: 28.06.24 - 04:07
Цитата:
Вы наверное путаете, Рим с Персией, рабство было разным, почитайте Энгельса в конце концов, а так да , разница между 500 рублей в России и 40000 тенге в Казахстане практически незаметная, если не наркшать
Карачун:
10ю и 20ю ударами плетьми
10ю и 20ю ударами плетьми
Вы наверное путаете, Рим с Персией, рабство было разным, почитайте Энгельса в конце концов, а так да , разница между 500 рублей в России и 40000 тенге в Казахстане практически незаметная, если не наркшать
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