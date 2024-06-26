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saba:

Уже давно не Кармет, в северной части страны в основном опоры из Астаны.

Цитата:АО "Qarmet". Всегда называли Карметом, несмотря на переименования. Опоры могут делать хоть в Бангладеш, но лист оцинкованый в КЗ делают на Кармете. Не слышал про астанинскую металлургию...