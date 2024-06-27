В Костанае начался цикл забегов на президентскую милю. Ровно двадцать лет назад раскручивали мы эту пружину. Мы увидели в миле именно удачную дистанцию - 2 400 м, где развивается выносливость вместе со скоростью. А также нашли идеологическую основу: дистанция президентская, как бы намекая на специфику президента под себя, хотя он никогда, как говорят, не бегал. Читать новость
Ну вот. Хорошая позитивная статья. Есть конечно вопросы к сочетанию "оздоровительный бег - призы". Но в целом молодцы. Пользы от бега конечно немного но зато и вреда никакого. все не на форумах всякую ерунду строчить.
Что за навязчивая идея с этим бегом,почему надо именно с помпой бежать?Вы не можете просто так для себя бегать? Вот например люди приходят в парк и просто танцуют,никого не заставляют,не тащат туда акима и других чиновников. Бегуны так не умеют?
Цитата:
Мы увидели в миле именно удачную дистанцию - 2 400 м, где развивается выносливость вместе со скоростью.
Я отвечу за него, я когда работал в акимате, был начальником в отделе молодежи, это ладно, вот такие спортсмены приходят, я марафон пробежал, говорю , молодец, у меня кроссовки испортились, напомню 95 год, финансирования нет, дайте мне кроссовки, благо Анатолий по хозчасти, всегда что то хранил, шиповки старые, кроссовки из СССР ещё, выкручивались, старые марафонцы очень требовательные, но психологически с ними очень тяжело
Старые марафонцы считают, что бегая они приносят пользу не только себе, но и государству, что отчасти правда, но дело в том,что государство увы давно так не думает! Денисову большой респект, я начал задумываться доживу ли я до 60 лет, он в в 80 с лишним всем нам ещё фору даст!
Добринцофф: Что за навязчивая идея с этим бегом,почему надо именно с помпой бежать?Вы не можете просто так для себя бегать?
Может бегают с помпой чтобы привлечь больше людей к здоровому образу жизни? Мы же не знаем, сколько раз в неделю эти бегуны бегают безо всякой помпы, для себя. Вангую, скоро будет просто выход погулять - с помпой, с привлечением Акимов - и все ради детей, вот где реальная проблема. Для современных детей выйти погулять - это наказание.
Хм.. Понимаешь, среди сотен и тысяч чужих людей, пятилетних детишек родители как то не отпускают. Не знаю, как у вас, у нас такое не практикуется от слова совсем. Да, я помню тоже, как потерялся в пять лет у акимата и как мать меня нашла, так же терялся наш Амирка на день города среди десятков тысяч каких то людей, пришедших на праздник, но это все же единичные случаи, которые нужно пресекать. А гуляет он во дворе до тех пор, пока мы не замерзнем и все дети практически не уйдут, это до пол первого ночи вот сейчас на данный момент. Ну как то меняемся и смотрим, общаемся с такими же соседями, которые тоже детей не бросают по ночам.
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