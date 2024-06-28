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≡ "Прорубить окно" в Береке - Как прошли слушания о расширении проезжей части в новом микрорайоне Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49470
"Прорубить окно" в Береке - Как прошли слушания о расширении проезжей части в новом микрорайоне Костаная
Отправлено: 28.06.24 - 01:04
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За внесение корректировок в ПДП проголосовали все 18 присутствующих на слушаниях в малом зале Городской школы детского творчества. Кто-то из зала крикнул слова радости, не дожидаясь поднесения микрофона. Что изменится в районе?
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4498
Re: "Прорубить окно" в Береке - Как прошли слушания о...
Отправлено: 28.06.24 - 01:04
#1
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А кто-нибудь заметил, что у нас на некоторых примыканиях и перекрестках радиус поворота сделан такой, что авто не может повернуть, не заехав на соседнюю полосу? И ширина проезжей части кое-где такая, что двум машинам практически не разъехаться?
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