Re: "Прорубить окно" в Береке - Как прошли слушания о...

Отправлено: - 01:04

А кто-нибудь заметил, что у нас на некоторых примыканиях и перекрестках радиус поворота сделан такой, что авто не может повернуть, не заехав на соседнюю полосу? И ширина проезжей части кое-где такая, что двум машинам практически не разъехаться?