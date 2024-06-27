Отправлено: - 20:49

Добринцофф:

Что за навязчивая идея с этим бегом,почему надо именно с помпой бежать?Вы не можете просто так для себя бегать?

[Исправлено: maxsaf, 27.06.2024 - 21:50]

Цитата:Может бегают с помпой чтобы привлечь больше людей к здоровому образу жизни? Мы же не знаем, сколько раз в неделю эти бегуны бегают безо всякой помпы, для себя. Вангую, скоро будет просто выход погулять - с помпой, с привлечением Акимов - и все ради детей, вот где реальная проблема. Для современных детей выйти погулять - это наказание.