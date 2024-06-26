Отправлено: - 19:03

Карачун:

практикуется. Она нужна не для

Цитата:Давайте так , профилактика нарушений законодательства по римскому праву трактуется так, что неотвратимость наказания гораздо серьезнее,чем величина наказания. Это классика, загляните в любой учебник по юриспруденции. Стоимость штрафов в Казахстане и стоимость штрафов в России где-то 1/ 10 Вы можете сказать, что в России в десять раз меньше ДТП? Справедливости ради они стараются достичь нашего уровня, но как то пока не удается! Если мы на уровне Люксембурга по штрафам, то давайте пытаться достичь этого же уровня по зарплате. А если не знаете лучше молчать, таксисты, газельщики, каждый день вынуждены нарушать, там разметка такая, что нужно полтора километра проехать, там остановка запрещена, а там клиент ждёт, самое главное из штрафов идёт наполнение бюджета, поэтому требуют с ДП, если бы шло хотя бы просто на улучшение дорог,