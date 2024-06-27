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≡ Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49470
Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 14:38
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"В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39057
Re: Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 14:38
#1
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Это как переход на энергосберегайки лампочки, выгоднее?
Да, в три раза.
Но цены после этого задрали в 15 раз.
Так и с этой АЭС.
Цены задерут так, что мама не горюй и еще обоснуют.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16121
Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 15:59
#2
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Ещё осенью вопрос перевода времени взад рассмотрят))
Совпадение? Не думаю
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5136
Re: Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 16:09
#3
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Недавно была конференция по энергетике, россияне выразили недоумение, при первом месте по добыче урана и большом количестве квалифицированных кадров в ядерной отрасли и не иметь собственной АЭС, нонсенс? Марцинкевич кажется сказал, мельком проглядел, там ещё малую АЭС в Актау на месте МАЭКа предлагали поставить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5136
Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 16:13
#4
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Ещё там же прочитал, Китай предлагает цену за энергоблока 2,3 млрд долларов, но Самрук Казына ориентируется на цену в 6 млрд долларов и называет кандидатом только РосАтомПром, например президент Самрук Казына, это же как надо не стесняться?

[Исправлено: saba, 27.06.2024 - 17:14]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
768
Re: Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 23:41
#5
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Опоздали, уже узбеки под боком собрались строить не спрашивая Казахстан. Не согласовывая, вред и риски...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
768
Re: Токаев: Референдум по АЭС состоится осенью
Отправлено: 27.06.24 - 23:57
#6
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Цитата:
saba:
Ещё там же прочитал, Китай предлагает цену за энергоблока 2,3 млрд долларов,


Сумма вопроса 10-12 млрд. долларов. Срок 10 лет. Но может и больше. Нет никакого доверия к китайским товарищам в данном вопросе.
Также нет особого доверия к корейцам, японцам, французам... Кстати корейцы и японцы строят по американской технологии. Почему нет доверия? Потому что эти страны строят станции у себя и в мире, там где есть избыток воды для использования на АЭС. У нас с водой проблемы...
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