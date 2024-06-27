Отправлено: - 23:57

saba:

Ещё там же прочитал, Китай предлагает цену за энергоблока 2,3 млрд долларов,

Цитата:Сумма вопроса 10-12 млрд. долларов. Срок 10 лет. Но может и больше. Нет никакого доверия к китайским товарищам в данном вопросе.Также нет особого доверия к корейцам, японцам, французам... Кстати корейцы и японцы строят по американской технологии. Почему нет доверия? Потому что эти страны строят станции у себя и в мире, там где есть избыток воды для использования на АЭС. У нас с водой проблемы...