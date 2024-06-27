Re: Как в Аркалыке расследуют убийства собак. Вернее - не...

Отправлено: - 23:31

"...Из проезжающей машины стреляют, собака в агонии извивается и умирает на руках подбежавшей хозяйки...."



Почему собака находится отдельно от хозяйки? Она без поводка и намордника? Где видео?



"...Не отловы и хотя бы какое-то гуманное усыпление, а жестокие расправы...."



Да уж. Попробуйте поймать этих собак. Здесь только отстрел или отрава в виде еды... Гуманные люди заводят собачек. Потом собачки оказываются на улице. Сбиваются в стаи и нападают на детей и даже взрослых...