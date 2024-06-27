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≡ Как в Аркалыке расследуют убийства собак. Вернее - не расследуют
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49470
Как в Аркалыке расследуют убийства собак. Вернее - не расследуют
Отправлено: 27.06.24 - 17:12
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Самое мерзкое, что отстрелы продолжаются. Не отловы и хотя бы какое-то гуманное усыпление, а жестокие расправы. Уже в июне отстреляли хозяйских собак. Смотрела видео с камеры наблюдения - это зрелище не для слабонервных.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3381
Re: Как в Аркалыке расследуют убийства собак. Вернее - не...
Отправлено: 27.06.24 - 17:12
#1
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Борат Сагдиев говорил что у нас в стране одна из национальных забав - стрелять по собакам. А Борат врать не будет!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
768
Re: Как в Аркалыке расследуют убийства собак. Вернее - не...
Отправлено: 27.06.24 - 23:31
#2
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"...Из проезжающей машины стреляют, собака в агонии извивается и умирает на руках подбежавшей хозяйки...."

Почему собака находится отдельно от хозяйки? Она без поводка и намордника? Где видео?

"...Не отловы и хотя бы какое-то гуманное усыпление, а жестокие расправы...."

Да уж. Попробуйте поймать этих собак. Здесь только отстрел или отрава в виде еды... Гуманные люди заводят собачек. Потом собачки оказываются на улице. Сбиваются в стаи и нападают на детей и даже взрослых...
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