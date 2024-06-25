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maxsaf:

С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда

Цитата:....сами пока от слова вообще,вообще ни заводов,мостов,дорог,какие-либо проекты гос.важности с предостовлением рабочих мест и обучения всего этого не предвидется,всё что делается всё делают ин.инвесторы а мы только переименноваем мастера этого дела с огромнным опытом....