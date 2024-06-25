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Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49469
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 25.06.24 - 18:01
График работы в Казахстане могут изменить из-за перехода на единый часовой пояс. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 845
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 25.06.24 - 18:01
Ой балбесы)))
Ну жили же нормально, че заныли сразу? Понятия "адаптация" не существует уже? Свыкнуться можно. *опу драли чтобы время откатить, добились своего (хвала г-же Ведлер) и все- "ненрааааицца, давайте как было, давайте график менять, давайте новую петицию"
Взрослые ж люди вроде как...
Ну жили же нормально, че заныли сразу? Понятия "адаптация" не существует уже? Свыкнуться можно. *опу драли чтобы время откатить, добились своего (хвала г-же Ведлер) и все- "ненрааааицца, давайте как было, давайте график менять, давайте новую петицию"
Взрослые ж люди вроде как...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23647
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 25.06.24 - 18:09
Цитата:
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
vofkakst:
Ой балбесы)))
Ой балбесы)))
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 25.06.24 - 22:24
Цитата:
Ну, заныли далеко не все. Заныли те, кто и раньше был против, те, кому "вдруг" Солнце стало "мешать" спать...
Кто вник в суть вопроса, те не ноют.
vofkakst:
Ну, заныли далеко не все. Заныли те, кто и раньше был против, те, кому "вдруг" Солнце стало "мешать" спать...
Кто вник в суть вопроса, те не ноют.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 764
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 25.06.24 - 23:29
Весь сыр-бор из-за 1 часа? Мы сейчас живем в UTC+5, а природное время UTC+4. Расхождение 1 час, даже меньше - 46 минут. По карте даже Усть-Коман на границе 5-6 живет. Непонятно кто кипишует, если мы практически в природном графике живем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5124
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 25.06.24 - 23:58
Цитата:
Ещё раз повторю, а в каком времени живут жители Мурманска, Норильска где большая часть года, ночь, а летом постоянно день, даже ночью? Где мелатонин? Наверное они все должны быть психически нездоровы? Недавно прочитал про молоко, говорят сейчас очень полезно для профилактики старческой деменции, для укрепления костей и советуют пить молоко старикам, года два назад Малышева сказала молоко пить можно только детям, остальным вредно и с обеих сторон доктора наук, академики
mks2703:
а природное время UTC+4. Расхождение 1 час, даже
а природное время UTC+4. Расхождение 1 час, даже
Ещё раз повторю, а в каком времени живут жители Мурманска, Норильска где большая часть года, ночь, а летом постоянно день, даже ночью? Где мелатонин? Наверное они все должны быть психически нездоровы? Недавно прочитал про молоко, говорят сейчас очень полезно для профилактики старческой деменции, для укрепления костей и советуют пить молоко старикам, года два назад Малышева сказала молоко пить можно только детям, остальным вредно и с обеих сторон доктора наук, академики
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1350
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 26.06.24 - 00:30
Цитата:
....сами пока от слова вообще,вообще ни заводов,мостов,дорог,какие-либо проекты гос.важности с предостовлением рабочих мест и обучения всего этого не предвидется,всё что делается всё делают ин.инвесторы а мы только переименноваем мастера этого дела с огромнным опытом....
maxsaf:
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
....сами пока от слова вообще,вообще ни заводов,мостов,дорог,какие-либо проекты гос.важности с предостовлением рабочих мест и обучения всего этого не предвидется,всё что делается всё делают ин.инвесторы а мы только переименноваем мастера этого дела с огромнным опытом....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1350
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 26.06.24 - 01:09
Цитата:
...В Костанай приходит французская гостиничная сеть мирового уровня Novotel, входящая в состав группы Accor.
Как сообщили представители застройщика, отель будет построен на месте нынешнего кинотеатра «Казахстан».
maxsaf:
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
С Астаной вошли же в книгу рекордов, по переименованиям. Теперь надо рекорд поставить по смене времени туда-сюда
...В Костанай приходит французская гостиничная сеть мирового уровня Novotel, входящая в состав группы Accor.
Как сообщили представители застройщика, отель будет построен на месте нынешнего кинотеатра «Казахстан».
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5124
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 26.06.24 - 02:05
Цитата:
Не знаю, мне кажется правильным, нет у нас , технологических прорывов, завод КИА строят, открыли несколько учебных заведений, 2 молодых человека уже отучились в Корее,у остальных пока с корейским сложно, оказывается чтобы учиться в Корее, надо корейский учить(для Максафа) иногда английский не спасает
родом из Шанхая2022:
сами пока от слова вообще,вообще ни заводов,мостов,дорог,какие-либо проекты гос.важности с предостовлением рабочих мест и обучения всего этого не предвидется,всё что делается всё делают ин.инвесторы а мы только переименноваем мастера этого дела с огромнным опытом....
сами пока от слова вообще,вообще ни заводов,мостов,дорог,какие-либо проекты гос.важности с предостовлением рабочих мест и обучения всего этого не предвидется,всё что делается всё делают ин.инвесторы а мы только переименноваем мастера этого дела с огромнным опытом....
Не знаю, мне кажется правильным, нет у нас , технологических прорывов, завод КИА строят, открыли несколько учебных заведений, 2 молодых человека уже отучились в Корее,у остальных пока с корейским сложно, оказывается чтобы учиться в Корее, надо корейский учить(для Максафа) иногда английский не спасает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16121
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 26.06.24 - 09:41
Так подождите
Тоесть ведлер и нурхожаеву не нравилось что мы встаём с утра в темноте на работу что якобы вредно
Они побежали и наныли перевод на час
Теперь встаём когда светло
Но теперь оказывается нужно перевести часы работы чтобы вставать опять в темноте на работу чтобы что?
А зачем тогда вообще этот долбаный час переводили то тогда??))
Всех всё устраивало кроме кучки нытиков пенсионеров
Рабочие вставали с утра был рассвет
Вечером приходили и до 11 гуляли с детьми,на огород ездили и вообще веселились для этого и нужно время после работы для личного времени
А нас сделали с утра расвет на час раньше котрый ничего не даёт кроме лишнего часа перед работой
И вечером отобрали светлый час и мы дома теперь сидим вместо того чтобы гулять с детьми
Кто там поддерживает перевод ещё? Вы совсем ку-ку или не совсем?))
Тоесть ведлер и нурхожаеву не нравилось что мы встаём с утра в темноте на работу что якобы вредно
Они побежали и наныли перевод на час
Теперь встаём когда светло
Но теперь оказывается нужно перевести часы работы чтобы вставать опять в темноте на работу чтобы что?
А зачем тогда вообще этот долбаный час переводили то тогда??))
Всех всё устраивало кроме кучки нытиков пенсионеров
Рабочие вставали с утра был рассвет
Вечером приходили и до 11 гуляли с детьми,на огород ездили и вообще веселились для этого и нужно время после работы для личного времени
А нас сделали с утра расвет на час раньше котрый ничего не даёт кроме лишнего часа перед работой
И вечером отобрали светлый час и мы дома теперь сидим вместо того чтобы гулять с детьми
Кто там поддерживает перевод ещё? Вы совсем ку-ку или не совсем?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 185
Re: Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в...
Отправлено: 26.06.24 - 12:21
Цитата:
abaika95:Здрасьте ! Нашли крайних ! Пенсионерам вообще параллельно : когда встал - тогда и утро !
Всех всё устраивало кроме кучки нытиков пенсионеров
Всех всё устраивало кроме кучки нытиков пенсионеров
Изменится ли рабочий график из-за смены часового пояса в Казахстане
Отправлено: 27.06.24 - 17:53
Я давно пенсиоер. И так же давно я на стороне тех, кто бился за возврат нашей области в свой часовой пояс.
И так же надеюсь, что и т.н. "декретное время" у нас отменят и мы будем жить в своём поясе UTC+4
И только Абайка, как обычно, всё выворачивает наизнанку.
Любопытно - зачем? От скуки?
И так же надеюсь, что и т.н. "декретное время" у нас отменят и мы будем жить в своём поясе UTC+4
И только Абайка, как обычно, всё выворачивает наизнанку.
Любопытно - зачем? От скуки?
-
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