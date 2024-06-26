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Про власть
Про власть
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49469
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:07
У меня вопрос в связи с прошедшими и предстоящими выборами: почему мы всегда выбираем власть которая облагает нас неподъемными штрафами? Напомню, восстание на Путиловском заводе началось, когда штрафы подняли с 5 процентов, у нас что? Штрафы за ПДД сколько процентов?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23647
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:07
Цитата:
Да это уже и не новость, многие в курсе давно
Объясните мне непонятливому.
Да это уже и не новость, многие в курсе давно
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 11:24
Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?
Кривые столбы вписываются в облик города?посмотрите на результат замены столбов на ул. Гоголя (возле пересечения с Каирбекова) - провода висят так, что газель задеть сможет. Столбы криво стоят. Зато новенькие, зато бюджет освоен.
[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 11:26]
Кривые столбы вписываются в облик города?посмотрите на результат замены столбов на ул. Гоголя (возле пересечения с Каирбекова) - провода висят так, что газель задеть сможет. Столбы криво стоят. Зато новенькие, зато бюджет освоен.
[Исправлено: vofkakst, 26.06.2024 - 11:26]
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 14:31
За 7 лет водительского стажа я даже не знаю какие штрафы у нас за нарушение пдд. Подъемные или не очень. Отсюда вопрос почему автор знает какие у нас штрафы? И второстепенный, скорее риторический, вопрос - чем он недоволен?
По второму вопросу вообще все очевидно. Из пары практицизм-показушность выбрано второе. Во-первых наследственность совковая, во-вторых аналитическое мышление требует гораздо больших затрат энергии, и для получения знаний и для логических операций с ними и для наращивания соответствующих нейросетей в головно мозге, чем мышление основанное на исключительно сенсорном восприятии, в данном случае зрительном. А поскольку в соответствии с физическими законами любое тело стремится к состоянию с наименьшей внутренней энергией имеем то что имеем.
Понятнее стало?
По второму вопросу вообще все очевидно. Из пары практицизм-показушность выбрано второе. Во-первых наследственность совковая, во-вторых аналитическое мышление требует гораздо больших затрат энергии, и для получения знаний и для логических операций с ними и для наращивания соответствующих нейросетей в головно мозге, чем мышление основанное на исключительно сенсорном восприятии, в данном случае зрительном. А поскольку в соответствии с физическими законами любое тело стремится к состоянию с наименьшей внутренней энергией имеем то что имеем.
Понятнее стало?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39055
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 16:02
Выбери власть и через время революция уничтожит своих героев.
Это везде так, это жизнь.
Это везде так, это жизнь.
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 18:54
Вообще довольно двойственно автор преподнес свою мысль. С одной стороны сам он не желает действовать по правилам (иначе с чего бы интересоваться размером штрафов), с другой считает что акимату, в данном случае, необходимо действовать правильно. Зеркало конечно стерпит, но чего ж на него-то все шишки валить. Какие сами такие и столбы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 218
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 19:46
Не надо допускать нарушения закона, тогда и революция, расстрел, штрафы правонарушителей не понадобятся! Тут не власть диктует законы, а обстоятельства, складывающиеся после развала СССР, который иначе как измена народу не назовешь! Вот и вся диалектика! Кто недопонимает, учите К.Маркса, он все разъяснил!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 764
Re: Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 22:01
Цитата:
Это чисто из безопасности движения. При хорошей скорости наезда на советскую опору (из бетона), авто может сложиться как у Мадонны в клипе. При той же скорости наезда на новую оцинкованную опору - складывается опора (уже видел), ну и бампер отлетит, всё нормалды будет...
Других версий не вижу...
Советская опора еще 100 лет простоит и будет найдена археологами через 2000 лет...
Оцинковка в лучшем случае простоит 10 лет, думаю через 7 начнет гнить... Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект...
vofkakst:
Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?
Объясните мне - ЗАЧЕМ менять опоры, которые ещё не один десяток лет отстоят, на тонкие жестяные зубочистки, которые ещё и ставят очень криво?
Это чисто из безопасности движения. При хорошей скорости наезда на советскую опору (из бетона), авто может сложиться как у Мадонны в клипе. При той же скорости наезда на новую оцинкованную опору - складывается опора (уже видел), ну и бампер отлетит, всё нормалды будет...
Других версий не вижу...
Советская опора еще 100 лет простоит и будет найдена археологами через 2000 лет...
Оцинковка в лучшем случае простоит 10 лет, думаю через 7 начнет гнить... Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект...
Про власть
Отправлено: 26.06.24 - 22:23
Цитата:
В общем экшн ради экшена - "...любовь в резинке. Движение есть прогресса нет" х/ф дмб
mks2703:
Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект
Ну Кармет же тож должен работать, там большой коллектив, плюс мультипликативный эффект
В общем экшн ради экшена - "...любовь в резинке. Движение есть прогресса нет" х/ф дмб
Re: Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 08:49
Цитата:
Цитата:
Странные вопросы. Во первых - штрафы - это дополнение к ПДД. Во вторых - размеры штрафов составляют часть вопросов при сдаче теоретического экзамена при получении прав. Их знать нужно!
Карачун:
вопрос почему автор знает какие у нас штрафы?
вопрос почему автор знает какие у нас штрафы?
Цитата:
Карачун:
с чего бы интересоваться размером штрафов
с чего бы интересоваться размером штрафов
Странные вопросы. Во первых - штрафы - это дополнение к ПДД. Во вторых - размеры штрафов составляют часть вопросов при сдаче теоретического экзамена при получении прав. Их знать нужно!
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 09:29
Цитата:
О! Опять всякую ерунду стали спрашивать на экзаменах. Когда я экзаменовался не было таких глупостей как штрафы. Это ж нужно только представить весь идиотизм ситуации когда на экзамене задают вопросы из справочной информации, которая никаким образом не влияет на непосредственно управление транспортным средством. Предлагаю внести в список вопросов и такой "какова стоимость бензина на заправке близ поселка осломочанск на 3-м повороте трассы от тугодумова до тупорыльска по левой стороне?"
vofkakst:
Во вторых - размеры штрафов составляют часть вопросов при сдаче теоретического экзамена при получении прав.
Во вторых - размеры штрафов составляют часть вопросов при сдаче теоретического экзамена при получении прав.
О! Опять всякую ерунду стали спрашивать на экзаменах. Когда я экзаменовался не было таких глупостей как штрафы. Это ж нужно только представить весь идиотизм ситуации когда на экзамене задают вопросы из справочной информации, которая никаким образом не влияет на непосредственно управление транспортным средством. Предлагаю внести в список вопросов и такой "какова стоимость бензина на заправке близ поселка осломочанск на 3-м повороте трассы от тугодумова до тупорыльска по левой стороне?"
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 10:13
Цитата:
Вы бы видели вопросы по медицине. Там и про реанимацию,и ампутированные конечности, и кровотечения всякие)))
Карачун:
Предлагаю внести в список вопросов
Предлагаю внести в список вопросов
Вы бы видели вопросы по медицине. Там и про реанимацию,и ампутированные конечности, и кровотечения всякие)))
Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 10:44
Цитата:
Вы знаете, с первой помощью на экзаменах я согласен, это действительно нужно уметь. Что же до самих вопросов...небольшой оффтоп. Читал как-то вопросы для тестирования медсестер и медбратьев. На дословность не претендую только смысл передам: человек упал с крыши дома на одинокий металлический столбик грудью при поступлении в медучреждение он жалуется ...дальше уже не важно на что он там жалуется, может на то что у него пятка по утрам чешется нестерпимо, не суть. Мне стало жутко интересно, автор этого вопроса на серьезных щах это придумывал или он таки нормальный человек и в состоянии представить эту картину, просто с хорошим чувством юмора.
vofkakst:
Вы бы видели вопросы по медицине
Вы бы видели вопросы по медицине
Вы знаете, с первой помощью на экзаменах я согласен, это действительно нужно уметь. Что же до самих вопросов...небольшой оффтоп. Читал как-то вопросы для тестирования медсестер и медбратьев. На дословность не претендую только смысл передам: человек упал с крыши дома на одинокий металлический столбик грудью при поступлении в медучреждение он жалуется ...дальше уже не важно на что он там жалуется, может на то что у него пятка по утрам чешется нестерпимо, не суть. Мне стало жутко интересно, автор этого вопроса на серьезных щах это придумывал или он таки нормальный человек и в состоянии представить эту картину, просто с хорошим чувством юмора.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5124
Re: Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 16:24
Цитата:
Всего то? И Вы сторонник , что величина штрафа влияет на соблюдение правил? Скорее всего ездите от дома и до работы! Попробуйте 500 км за сутки по городу и поймёте,что к чему! К сожалению непрофессионалы рулят. Статья кстати в НГ была, по соотношению средняя зарплата к штрафу мы на передовых позициях в мире
Карачун:
За 7 лет водительского стажа я даже не знаю какие
За 7 лет водительского стажа я даже не знаю какие
Всего то? И Вы сторонник , что величина штрафа влияет на соблюдение правил? Скорее всего ездите от дома и до работы! Попробуйте 500 км за сутки по городу и поймёте,что к чему! К сожалению непрофессионалы рулят. Статья кстати в НГ была, по соотношению средняя зарплата к штрафу мы на передовых позициях в мире
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5124
Re: Про власть
Отправлено: 27.06.24 - 16:30
Цитата:
Уже давно не Кармет, в северной части страны в основном опоры из Астаны. Если делать такие как у нас в основном стоят, в Малой Арнаутовке можно делать, по дороге на Аэропорт лет 25 московские стоят, но там все солидно! Простой тест объявления клеят на опору скотчем, резко оторвать, оцинковка со скотчем уходит, остаётся голый металл, ну а там и коррозия
mks2703:
Ну Кармет же
Ну Кармет же
Уже давно не Кармет, в северной части страны в основном опоры из Астаны. Если делать такие как у нас в основном стоят, в Малой Арнаутовке можно делать, по дороге на Аэропорт лет 25 московские стоят, но там все солидно! Простой тест объявления клеят на опору скотчем, резко оторвать, оцинковка со скотчем уходит, остаётся голый металл, ну а там и коррозия
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